В Славянске освободили захваченных боевиками инспекторов ОБСЕ: опубликованы фото

Военные инспекторы ОБСЕ, которые были захвачены террористами в Славянске (Донецкая область), освобождены и будут переданы секретарю Cовета Европы Торбьорну Ягланду.

Об этом сообщили в Cовете Европы, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным пресс-секретаря генсека СЕ Даниэля Холтгена, международные военные инспекторы ОБСЕ и будут переданы секретарю Совета Европы Ягланду бывшим уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным в пункте пропуска на границе города.

"Ягланд и Лукин согласились поехать вместе в Славянск в общей миссии по правам человека, чтобы освободить международных военных наблюдателей", - заявил Холтген.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Позже появилась информация, что одни из военных инспекторов был освобожден.