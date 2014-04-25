В Славянске террористы захватили представителей миссии ОБСЕ

В Славянске террористы захватили автобус с представителями ОБСЕ.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, заложники находятся в помещении местного УСБУ.

На данное время продолжаются переговоры с представителями пророссийских сил. Они отказались освобождать заложников, мотивируя это необходимостью их общения с компетентными органами Российской Федерации, проинформировали в милиции.

По данным милиции, 25 апреля, в 11.40 на въезде в г. Славянск со стороны г. Краматорск неизвестные лица остановили автобус, в котором находились 13 человек, в частности, 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства.

Как известно, ранее МИД сообщал, что сегодня, 25 апреля, в Донецкой области пропала связь с членами миссии ОБСЕ.