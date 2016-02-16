Порошенко рассказал, что ставит под угрозу жизнеспособность коалиции

Президент Петр Порошенко заявил, что напряжение между Кабмином и фракциями Верховной Рады стало настолько высоковольтным, что ставит под угрозу жизнеспособность коалиции.

Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте главы государства.

В то же время политик уточнил, что распад объединения политсил неизбежно погрузит Украину в глубокий и продолжительный политический кризис.

"Правительство потеряло поддержку со стороны коалиции", — отметил президент.

По его словам, чтобы провести через Верховную Раду даже стратегические решения, приходится часто занимать голоса у внекоалиционных групп и внефракционных народных избранников.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что Украине необходима полная перезагрузка Кабинета министров. Ознакомиться с мнением главы украинского государства можно здесь.

Видео: Адміністрація Президента України