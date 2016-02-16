Порошенко заговорил о полной перезагрузке Кабмина

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости полной перезагрузки правительства.

Об этом говорится в его обращении, размещенном на официальном сайте главы государства.

"Теперь уже очевидным является запрос на полную перезагрузку Правительства. Пока что у премьер-министра сохраняется возможность выбрать, каким образом лучше дать пространство для реализации этого запроса", — отметил Порошенко.

При этом он подчеркнул: "Тотальное переформатирование Кабинета министров должно происходить на основе действующей коалиции в составе "Солидарности", "Народного фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины".

"Особенно апеллирую к "Народному фронту" и его лидерам, с которыми бок о бок пройден трудный путь; которых считал, считаю и дальше буду считать своими единомышленниками и политическими партнерами", — отметил президент.

По словам Порошенко, Кабинет министров сделал немало для спасения страны, стабилизации экономической ситуации и старта реформ. "Но общество явно решило, что ошибок больше, чем достижений, и отказало министрам в доверии", тогда как "проводить успешные реформы может только правительство, которое пользуется достаточно высокой поддержкой сограждан", - подчеркнул он.

Порошенко считает, что момент для частичного обновления правительства упущен - "о нем слишком долго говорили, и в результате - заговорили".

По его убеждению, ни судьба правительства в целом, ни какие-либо персональные амбиции членов правительства не должны повлиять на единство нашей проевропейской демократической команды.

"Назначения в правительство должны проходить при участии и поддержке всех фракций коалиции. На технократической реформаторской основе. Из специалистов, лишенных политических влияний и лоббистских интересов", — подчеркнул Порошенко.

По словам президента, задача такого Кабинета министров — обеспечить рост ВВП и начать восстановление уровня жизни, организовать честную приватизацию, прозрачное управление государственными предприятиями, внедрить жесткие антикоррупционные шаги, продолжить сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

"Все это только усилит наш стратегический курс на Евросоюз, НАТО, на усиление обороноспособности страны, повышение благосостояния украинцев, укрепление демократических основ нашей парламентско-президентской политической системы", —заявил президент.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции БПП решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за отставку.

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