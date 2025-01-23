5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

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После появления информации, что правоохранители расследуют новые эпизоды государственной измены Петра Порошенко, "5 канал" удалил видео, которое свидетельствует, что бизнес нардепа работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет россии, пишет Закон и бизнес.

В нем Константин Картошкин – менеджер принадлежавшего Порошенко "Севморзавода" - заявлял, что Севастополь имеет "неопределенный и непонятный статус". Также он рассказывал о заказах, которые завод ожидал от минобороны россии, поскольку "предприятие было ориентировано на экспорт". А в своих комментариях Картошкин использовал формулировку "на Украине".

СМИ уже отыскали это видео в архивах.

видео дня

Оказалось, что после аннексии Крыма "Севморзавод" вел переписку с министерством промышленности и торговли рф. В ней завод и его менеджер Картошкин называли Севастополь "российским городом федерального значения", предоставляя органам власти рф все финансово-экономические отчеты.

Фактически это является одним из доказательств сотрудничества Порошенко с российскими властями, ведь они долгое время не национализировали принадлежащий ему завод, хотя многие другие украинские компании были национализированы сразу.

Позже Порошенко назначил Картошкина руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов – "Заря-Машпроект".

В 2024 году НАБУ и САП завершили досудебное расследование относительно Картошкина и установили, что вместе с Порошенко они завладели средствами николаевского госпредприятия "Заря-Машпроект" на 1,4 млрд грн.

Кроме ведения бизнеса в россии, Порошенко подозревается также в торговле с террористами ОРДЛО, поддержке УПЦ МП и Харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту рф оставаться в украинском Крыму, и действиях, которые играли на пользу россии.

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