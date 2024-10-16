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500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)

Олег Макаров
16 октября 2024, 17:28
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Согласно протоколу допроса, Гизо Углава советовал Труханову встретиться с Михаилом Саакашвили и его людьми.
Геннадій Труханов (прес-служба)
Геннадій Труханов (прес-служба)

Экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал документы с допроса мэра Одессы от 10 сентября 2024 года, сообщает корреспондент "Думской"

Уволенный в сентябре этого года первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава и экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе могли предлагать дать взятку Геннадию Труханову за решение вопроса в уголовных производствах где фигурирует мэр.

Согласно протоколу допроса, Гизо Углава советовал Труханову встретиться с Михаилом Саакашвили и его людьми, чтобы не было проблем в так называемых делах Краяна, где фигурирует городской голова, и одесского аэропорта.

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"В частности, Уграва Г.Т. указал, что у меня будут проблемы в производстве по завладению аэропортом г. Одессы и заверил меня, что никаких проблем в производстве по завладению имуществом завода "Краян" не будет, указав, что он читал материалы уголовного производства.

При этом, Углава Г.Т. сделал намек на то, что для того чтобы не было проблем мне следует общаться с Саакашвили Михаилом и его людьми, которыми были Адеишвили Зураб, Иракли (фамилию не помню), Сакварелидзе Давид", — рассказывает Труханов.

В дальнейшем, на Труханова вышел бывший народный депутат Александр Грановский, который инициировал переговоры с людьми Саакашвили в Польше, где и оговаривалась сумма взятки.

"Я сделал вывод, что эти люди приехали ко мне от Углавы Г.Т. и ведут разговор со мной от его имени. На вопрос Зураба я ответил, что буду работать в правовом поле и не знаю о каких-либо проблемах. На этом данная встреча завершилась, после чего мы начали выходить из ресторана. По ходу движения ко мне подошел Александр Грановский и сказал, что надо дать 500 тысяч долларов. Эти средства перепадут для решения проблем с НАБУ, то есть для того чтобы не было движения по делу и мне не объявили о подозрении. Я ответил, что разговаривать не о чем", — говорится в документе.

Напомним, 3 сентября, директор НАБУ Семен Кривонос уволил своего заместителя Гизо Углаву по результатам служебного расследования. И фактически сейчас Геннадий Труханов, давая против него показания, ничем не рискует.

По информации источников, у Одесского городского головы уже давно возник конфликт с Кауфманом и Грановским, которые фигурируют в деле незаконного отчуждения взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту. Из этого следует, что опосредованно мэр Одессы дает показания против бывших соратников.

500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)
500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)
500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)
500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)
500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)
500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)
500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)
500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)

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