8 лет передавал информацию ФСБ РФ: помощника нардепа ОПЗЖ поймали на шпионаже

Помощник народного депутата Украины подозревается в передаче ФСБ РФ за деньги информации по обороноспособности государства. Ему инкриминируют государственную измену. В частности, за умышленное предоставление представителю иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

"По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Верховной Раде Украины", - сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны Украины, которые предоставлялись по запросам народных депутатов Украины.

Выяснено, что за весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около 80 тыс. долларов США. Он задержан и взят под стражу в соответствии с положениями ст. 615 УПК РФ сроком на 30 суток. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

По информации УП, речь идет о представителе ОПЗЖ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора. Они наносят точечные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре страны.

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