Арестович получил должность в делегации Украины в ТКГ по Донбассу

Алексей Арестович и Леонид Кравчук / facebook.com/alexey.arestovich

Украинский военный эксперт Алексей Арестович назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса. Одновременно он будет выполнять обязанности спикера переговорной группы.

Об этом сам аналитик и новый спикер делегации Киева в ТКГ рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), я назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", - подчеркнул Арестович.

Новость дополняется