Арестович раскрыл важную для Киева деталь письма Козака по Донбассу

Украина не пойдет на сценарий, который пытается запустить Россия, сказал Алексей Арестович.
Письмо замглавы АП РФ Дмитрия Козака советникам лидеров нормандского формата не содержит сенсационных пунктов. Россия пытается реализовать ту же линию, что и в 2014 году. Российский переговорщик в своем послании предложил прямые переговоры Киева и ОРДЛО, что противоречит Минским соглашениям, сказал в эфире телеканала Украина 24 советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, ничего необычного в тексте послания Козака нет. Россия по-прежнему пытается реализовать сценария прямых переговоров Украины и представителей ОРДЛО. Киев не пойдет на такой шаг, который к тому же является нарушением Минских соглашений.
"Там (в письме Козака политическим советникам "Нормандской четвёрки") ничего такого сенсационного нет. Россия проводит ту же самую политику, как и в 2014 году. Все эти "жонглирования словами", настаивание на собственной правоте, обвинения в адрес Украины, что она что-то не выполняет. Все это делается для одного: чтобы Украина вступила в прямые переговоры с "квазигосударственными образованиями. Мы на это не пойдём, о чём последовательно сообщаем", - сказал Арестович.
Также он добавил, что заявление о том, что Киев якобы не представил свою позицию по предложениям России к плану по Донбассу, является ложным. Украина предлагала обсудить это в ТКГ, однако Москва отказалась.
"Украина сразу после заседания политических советников "нормандского формата" (18 марта) предложила на следующий день провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Россия отказалась", - подчеркнул Алексей Арестович.
Переговоры по Донбассу
- Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который принимает участие в переговорах по Донбассу в нормандском формате, ранее послал письмо украинской, немецкой и французской делегациям, в которых изложил позицию Москвы по ситуации. В частности, он предложил изменить механизм председательства на переговорах и сказал, что Украина якобы не ответила на поправки РФ к плану Парижа и Берлина по Донбассу.
- Также Козак предложил в нормандском формате подписать документ, в рамках которого Вооруженным силам Украины могут запретить открывать ответный огонь на Донбассе.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что в Киеве детально ознакомились с письмом Козака, однако не могут согласиться с приведенными там инициативами. После переговоров политсоветников 18 марта Украина предложила обсудить ситуацию с режимом прекращения огня в рамках ТКГ, но россияне не поддержали проведение заседания.