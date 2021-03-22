Арестович раскрыл важную для Киева деталь письма Козака по Донбассу

Россия снова предложила прямые переговоры Украина с ОРДЛО - Арестович / УНИАН

Письмо замглавы АП РФ Дмитрия Козака советникам лидеров нормандского формата не содержит сенсационных пунктов. Россия пытается реализовать ту же линию, что и в 2014 году. Российский переговорщик в своем послании предложил прямые переговоры Киева и ОРДЛО, что противоречит Минским соглашениям, сказал в эфире телеканала Украина 24 советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, ничего необычного в тексте послания Козака нет. Россия по-прежнему пытается реализовать сценария прямых переговоров Украины и представителей ОРДЛО. Киев не пойдет на такой шаг, который к тому же является нарушением Минских соглашений.

"Там (в письме Козака политическим советникам "Нормандской четвёрки") ничего такого сенсационного нет. Россия проводит ту же самую политику, как и в 2014 году. Все эти "жонглирования словами", настаивание на собственной правоте, обвинения в адрес Украины, что она что-то не выполняет. Все это делается для одного: чтобы Украина вступила в прямые переговоры с "квазигосударственными образованиями. Мы на это не пойдём, о чём последовательно сообщаем", - сказал Арестович.

Также он добавил, что заявление о том, что Киев якобы не представил свою позицию по предложениям России к плану по Донбассу, является ложным. Украина предлагала обсудить это в ТКГ, однако Москва отказалась.

"Украина сразу после заседания политических советников "нормандского формата" (18 марта) предложила на следующий день провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Россия отказалась", - подчеркнул Алексей Арестович.

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