Атака с Приднестровья станет для Украины пощечиной, но мы точно ответим ударом – Зеленский

Нападение на Украину с оккупированного Приднестровья станет глобальной ошибкой, сказал Владимир Зеленский.
Если произойдет атака на Украину с оккупированного Приднестровья, случится глобальная ошибка. Киев воспримет ситуацию не как удар, а как пощечину. Однако в ответ украинское государство точно ответит ударом. Нужно приложить усилия, чтобы не допустить обострения ситуации в регионе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе общего с президентом Молдовы Майей Санду брифинга в понедельник, 27 июня, он рассказал о том, что Киев и Кишинев обсудили риски атаки Украины с территории оккупированного российской армией Приднестровья.
Читайте такжеПрезидент Молдовы потребовала немедленно вывести российские войска из ПриднестровьяПо его словам, Киев получает неприятные сигналы о возможных рисках. Если атака произойдет, украинское государство воспримет это как пощечину. Но точно ответит ударом.
"Мы сегодня поднимали вопрос рисков. Я бы не назвал бы это ударами со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, то это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные получаем, они неприятны. Но они должны знать, эти люди на временно оккупированной территории Молдовы, что для нас это будет не удар, а пощечина, но мы точно ответим ударом", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что нужно провести работу над тем, чтобы не допустить ухудшения обстановки.
"Прежде всего мы все должны делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове атакой со стороны Приднестровья в том случае, если, дескать, Румыния "попытается присоединить" молдавское государство. Такая реакция последовала после того, как Кишинев выразил готовность поддержать санкции против России.
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Угроза нападения России на Украину с Приднестровья
Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявлял, что президент РФ Владимир Путин может использовать оккупированное молдавское Приднестровье для еще одной атаки на Украину. Провокации с захваченного анклава участились. Украинская разведка продолжает следить за ситуацией.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ готовы к нападению со стороны Беларуси и захваченного Приднестровья. По ее словам, продолжение битвы с Россией указывает на способность украинских войск отражать агрессию оккупантов.
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