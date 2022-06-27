Атака с Приднестровья станет для Украины пощечиной, но мы точно ответим ударом – Зеленский

Украина получает неприятные сигналы по поводу рисков, связанных с нападением с Приднестровья - Зеленский / Коллаж Офис президента, ua.depositphotos.com

Если произойдет атака на Украину с оккупированного Приднестровья, случится глобальная ошибка. Киев воспримет ситуацию не как удар, а как пощечину. Однако в ответ украинское государство точно ответит ударом. Нужно приложить усилия, чтобы не допустить обострения ситуации в регионе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе общего с президентом Молдовы Майей Санду брифинга в понедельник, 27 июня, он рассказал о том, что Киев и Кишинев обсудили риски атаки Украины с территории оккупированного российской армией Приднестровья.

Читайте такжеПрезидент Молдовы потребовала немедленно вывести российские войска из ПриднестровьяПо его словам, Киев получает неприятные сигналы о возможных рисках. Если атака произойдет, украинское государство воспримет это как пощечину. Но точно ответит ударом.

"Мы сегодня поднимали вопрос рисков. Я бы не назвал бы это ударами со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, то это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные получаем, они неприятны. Но они должны знать, эти люди на временно оккупированной территории Молдовы, что для нас это будет не удар, а пощечина, но мы точно ответим ударом", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что нужно провести работу над тем, чтобы не допустить ухудшения обстановки.

"Прежде всего мы все должны делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове атакой со стороны Приднестровья в том случае, если, дескать, Румыния "попытается присоединить" молдавское государство. Такая реакция последовала после того, как Кишинев выразил готовность поддержать санкции против России.

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Угроза нападения России на Украину с Приднестровья

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявлял, что президент РФ Владимир Путин может использовать оккупированное молдавское Приднестровье для еще одной атаки на Украину. Провокации с захваченного анклава участились. Украинская разведка продолжает следить за ситуацией.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ готовы к нападению со стороны Беларуси и захваченного Приднестровья. По ее словам, продолжение битвы с Россией указывает на способность украинских войск отражать агрессию оккупантов.

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