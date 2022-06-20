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Угроза нападения с Беларуси и Приднестровья: в Минобороны дали оценку сценариям

20 июня 2022, 17:28

Украина готовится к любым сценариям военной агрессии в отношении государства, сказала Анна Маляр.

армия Беларуси ВСУ
Россия использует территорию Беларуси для военных атак на Украину - Маляр / Коллаж Минобороны Беларуси, УНИАН

Вооруженные силы Украины готовы к возможному нападению со стороны Беларуси и оккупированного Приднестровья. Киев работает над изучением таких возможных сценариев. Украинские войска долгое время держат удар российских оккупационных подразделений, что свидетельствует о готовности к рискам, которые действительно присутствуют. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ готовы к сценариям военного вторжения с Беларуси и захваченного россиянами Приднестровья. Украинская армия уже долгое время отражает полномасштабное вторжение РФ – такая ситуация указывает на готовность сил обороны Украины держать удар.

Читайте такжеЕсли Беларусь нападет на Украину, ей не удастся реализовать главную цель Путина – ЖдановПо ее словам, в Киеве неоднократно говорили об использовании россиянами территории Беларуси в качестве военной базы. Кроме того, в РБ Россия концентрирует свои военные резервы под видом учений.

"Что касается белорусской границы, мы неоднократно подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы осуществлять агрессию и для нанесения ракетных ударов. Используют как базу, где проводят лечение раненых, держат свои резервы под видом учений", - сказала Маляр.

Анна Маляр подчеркнула, что армия Украины готова к возможным военным атакам со стороны Беларуси и Приднестровья, поскольку такой риск действительно присутствует.

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Угроза нападения Беларуси на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 16 июня заявил, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсуждались вопросы риска военного вторжения Беларуси на территорию Украины. По словам чиновника, власти решили провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня заявил, что Минск, дескать, нанесет удар по Киеву, если армия Украины якобы пересечет белорусскую границу, и будет, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Как сказал политик, республика якобы не собирается воевать с Украиной, но проводит подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук позже сказал, что Минск якобы не собирается нападать на Украину. Создание нового оперативного командования на украинском направлении он назвал, дескать, "развитием государства".

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