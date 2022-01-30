Дания предоставит Украине военную технику и оружие

Дания поддерживает Украину / УНИАН

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности страны предоставить Украине военную помощь. Речь идет о технике и оружии.

Как сообщает Jyllands-Posten, это случится при дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.

Однако пока неизвестно, будет ли Дания предоставлять Украине своих солдат.

"Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, - ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", - сказала Фредериксен.

По ее словам, ситуация вокруг Украины является серьезной угрозой для Европы. Поэтому "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".

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Кроме того, Фредериксен пригрозила России в случае нового вторжения в Украину санкциями "беспрецедентного масштаба".

Напомним, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

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