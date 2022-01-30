Дания предоставит Украине военную технику и оружие

О солдатах пока речи не идет
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности страны предоставить Украине военную помощь. Речь идет о технике и оружии.
Как сообщает Jyllands-Posten, это случится при дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.
Однако пока неизвестно, будет ли Дания предоставлять Украине своих солдат.
"Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, - ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", - сказала Фредериксен.
По ее словам, ситуация вокруг Украины является серьезной угрозой для Европы. Поэтому "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".
Кроме того, Фредериксен пригрозила России в случае нового вторжения в Украину санкциями "беспрецедентного масштаба".
Напомним, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".
Читайте также:
- Дания выделила Украине 22 млн евро: на что будут потрачены деньги
- Поставки оружия в Украину: схема выстроена
- "Право Украины на самооборону": в Украину прибыл самолет с летальным оружием из США
- Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии дать Киеву оружие
- В Украину прибыло более 80 тонн летального оружия из США
- НАТО обязано помогать Украине, но у стран-участниц разные взгляды на поставки оружия - Столтенберг
- "Это нехорошее дело": Резников высказался об отказе Германии предоставить оружие