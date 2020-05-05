УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Слетит монобольшинство": Арахамия высказался о новых чистках в Слуге народа

5 мая 2020, 12:41

Отсутствие императивного мандата является "роковой ошибкой", уверен Давид Арахамия.

Арахамия
Давид Арахамия оценил вероятность новых чисток в Слуге народа / УНИАН

Лидер парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал вероятность исключения народных депутатов из президентской фракции.

По его словам, в настоящее время в случае если кого-то из мажоритарщиков выгонят из Слуги народа, то сильный удар получит прежде всего сама политсила.

"На самом деле сейчас многие раскачивает фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, вслед побегут 10-15-20 по каким-либо причинам. А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел иначе. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", - заявил он в интервью журналу НВ.

Читайте такжеРейтинг Слуги народа резко обвалился: кто проходит в новую Раду – опросВ то же время Арахамия уверен в том, что отсутствие императивного мандата является "роковой ошибкой" парламента.

"Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - резюмировал глава фракции Слуга народа.

Напомним, в ноябре 2019 года фракция Слуга народа исключила из своих рядов народных избранников Анну Скороход и Антона Полякова.

В то же время фракция отказалась исключать народных депутатов, которые ранее попались на кнопкодавстве.

Слуга народа Давид Арахамия мажоритарка Верховная Рада новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Слетит монобольшинство": Арахамия высказался о новых чистках в Слуге народа». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:32
Дверь чуть-чуть приоткрыли: карантин в Киеве уже начали отменять - подробности
13:15
Как не превратиться в ягу: прически, которые безумно старят женщин 40+
13:12
Страна Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн Видео
13:11
"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашение
12:41
"Слетит монобольшинство": Арахамия высказался о новых чистках в Слуге народа
12:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 5 мая
12:30
В Шереметьево погибли 40 человек: названа причина аварии самолета Sukhoi Superjet 100 Видео
12:18
Календарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020
12:11
Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: кого ждут насмешки судьбы, а кого - любовный обман
11:55
Мощные ливни с грозой: синоптик рассказала, когда Киеву ждать прояснения
11:46
Украина подошла к пику коронавируса: Шмыгаль рассказал, когда он "сдуется" Видео
11:27
Новые мутанты 2020 - как смотреть онлайн Видео
11:11
Москва "откусила" половину коронавирусного пирога в России: свежая статистика Видео
10:54
Профилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасности
10:50
Бизнес поддерживает медработников - передано 1 млн грн на средства индивидуальной защиты
10:49
У сотрудника Новой почты нашли COVID: стало известно, опасны ли посылки
10:30
Атакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавируса Видео
10:29
Украина в изоляции: Шмыгаль шокировал новыми сроками продления карантина
10:13
Илон Макс стал отцом 6 раз - фото и пол ребенка
10:01
Путин оставил россиянам два стула мнение
10:00
Когда в Украине откроют метро: у Зеленского назвали сроки
09:54
You Are The Champions - Queen и Адам Ламберт показали Киев в клипе Видео
09:26
Коронавирус в Украине: в МОЗ сообщили о еще сотнях новых зараженных
09:24
Жуткие шквалы и град: Украину поглотил грозовой фронт – синоптик
08:55
Украинцам грозит невыплата зарплат: эксперты рассказали, кто в зоне риска
08:51
Ученые подтвердили еще один способ передачи коронавируса
08:35
После карантинных скандалов власти уже не вернуть доверие людей мнение Видео
08:27
Скандальная эвакуация: сотни украинцев не смогли вернуться домой из ОАЭ
08:11
Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет шикарный подарок, а кого - новая любовь
07:59
Украинцев могут оставить на карантине до сентября
07:34
Ученые заявили о прорыве в лечении "короны" - известны детали
07:08
Дочь Веры Брежневой сверкнула грудью и завела сеть пикантным фото
06:55
Второй Курт Волкер: чего ждать от нового посла США в Украине мнение
06:09
Как отдыхаем на майские 2020: будет ли выходной 11 мая
05:30
В мае курс доллара резко подскочит: эксперты предупредили о ползучей девальвации
05:03
Ученый дал неожиданный совет, как побороть COVID-19
04:26
Мода 2020 лето – в моде джинсовые юбки миди и юбки с запахом – фото Фото
03:53
Путь к старению и онкологии: врач назвал самые вредные привычки на карантине
03:05
Мощная магнитная буря в начале мая накрывает головы – что делать Видео
02:19
"Еще б голой станцевала": Леся Никитюк показала грудь в "позе с поднятой задницей" Фото
01:50
У Зеленского спрогнозировали, когда пройдут местные выборы на Донбассе
01:38
Как вернуть Крым и Донбасс: историк дал важный совет Зеленскому
00:57
"Жуткие ночные кошмары": в Беларуси рассказали об ужасах коронавируса
00:30
Названы продукты, снижающие умственные способности
00:19
День Луки: какой сегодня праздник 5 мая и что делать Видео
04 мая, понедельник
23:58
Зеленский жестко поговорил с Тищенко после нарушений в Велюре
23:39
"Не стали играть в сложные сценарии": политолог раскрыл планы Слуги народа на местные выборы
23:15
Медоносные пчелы умирают от болезни, похожей на Covid-19
22:56
Ермак заявил о новых идеях по урегулированию конфликта на Донбассе
22:32
В Киеве назвали жесткие требования к продаже фаст-фуда и кофе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять