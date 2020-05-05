"Слетит монобольшинство": Арахамия высказался о новых чистках в Слуге народа

Давид Арахамия оценил вероятность новых чисток в Слуге народа / УНИАН

Лидер парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал вероятность исключения народных депутатов из президентской фракции.

По его словам, в настоящее время в случае если кого-то из мажоритарщиков выгонят из Слуги народа, то сильный удар получит прежде всего сама политсила.

"На самом деле сейчас многие раскачивает фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, вслед побегут 10-15-20 по каким-либо причинам. А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел иначе. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", - заявил он в интервью журналу НВ.

Читайте такжеРейтинг Слуги народа резко обвалился: кто проходит в новую Раду – опросВ то же время Арахамия уверен в том, что отсутствие императивного мандата является "роковой ошибкой" парламента.

"Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - резюмировал глава фракции Слуга народа.

Напомним, в ноябре 2019 года фракция Слуга народа исключила из своих рядов народных избранников Анну Скороход и Антона Полякова.

В то же время фракция отказалась исключать народных депутатов, которые ранее попались на кнопкодавстве.