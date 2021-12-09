Для студентов из ОРДЛО и Крыма: Верещук предложила повысить стипендию до 6,5 тысяч грн

Ирина Верещук предложила повысить стипендии студентам из временно оккупированных территорий / УНИАН

Министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о предложении повысить стипендии всем студентам, которые приехали с временно оккупированных территорий.

Глава министерства в эфире радио "Крым.Реалии" отметила, что сумму планируется увеличить до 6500 гривен.

"Мы предложили, и я надеюсь, меня поддержат коллеги из правительства, и я даже не сомневаюсь, что меня поддержат и премьер, и президент, увеличить стипендию. Она должна быть повышена. Всем студентам, приехавшим с оккупированных территорий, до 6,5 тысячи. Я искренне надеюсь, что это немного поможет", — заявила Верещук.

Министр также сообщила, что в настоящее время количество абитуриентов с оккупированных территорий несколько снизилось.

Читайте такжеМинималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000: Кабмин раскрыл бюджет на будущий год"Мы сейчас отслеживаем, что уменьшается количество абитуриентов. Незначительно, если говорить о Крыме, то всего на 60 меньше, чем в прошлом году, но это тоже основание считать, что нужно что-то делать и что-то менять", - подчеркнула политик.

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Отметим, в украинские вузы в 2021 году поступило более 2 тыс. студентов с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Ранее Главред писал, что студентов из Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве заставляют вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то в вузе не будут допускать их на занятия и даже угрожают отчислить.

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