"Документ совершенно секретный": Данилов раскрыл детали Плана обороны Украины

Алексей Данилов рассказал о Плане обороны Украины / УНИАН

План обороны Украины, принятый на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны, является совершенно секретным документом. Он предназначен для применения исключительно во время войны.

Так охарактерозовал первый в истории Украины подобного рода документ секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Данилова, документ касается органов центральной власти, всех органов местной власти и закона о терробороне, которые будут работать для защиты Украины под одним "крылом".

Читайте такжеЭкс-министр экологии отказался от 2 лицензий на добычу недр: СНБО взялся за охрану окружающей среды"Президент поручил провести большие учения, но это будет происходить во время, когда у нас будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. Но документ совершенно секретный. Два года работали профессиональные люди над этим документом", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны утвердил пакет санкций против российской компании MERE. К слову, это последний в Украине российский супермаркет, которые вскоре будет закрыт.

Также на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны прозвучал доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с 2014 года было открыто 1600 таких дел. Причем, большое их количество находится в судах до сих пор.