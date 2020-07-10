У Путина рассказали, готова ли Россия забрать себе Донбасс

У Путина не видят Донбасса в России / Фото kremlin.ru

В России на официальном уровне никогда не обсуждались планы о политической и правовой интеграции Донецкой и Луганской областей в состав РФ. Подобные мнения являются частной точкой зрения авторов таких заявлений.

Об этом рассказал куратор украинского направления в Кремле, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью ТАСС.

По его словам, Россия не заинтересована в присоединении оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - утверждает Козак.Читайте такжеПолучит ли Украина быстро назад Крым и Донбасс после распада РФ: прогноз эксперта

Также он подчеркнул, что Москве не выгодно, чтобы на юго-западных границах РФ существовал конфликт на Донбассе даже в замороженном виде.

Ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай заявил, что Донбасс уже якобы является частью РФ, а в скором времени это будет закреплено в правовом поле.

Напомним, председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров ранее сказал, что Москва считает Донбасс территорией Украины, поэтому и речи быть не может об интеграции региона в Россию.

Тем временем украинский министр, представитель Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Резников отметил, что Россия не настаивает на поправках об особом статусе ОРДЛО в Конституции Украины.