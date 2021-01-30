Эксперт назвал проблему Украины и раскрыл новый сценарий России по Донбассу

Россия проигрывает информационную борьбу за Донбасс - эксперт / @vysotskiy.ap

Москва осуществляет попытки разрушить международные договоренности по Донбассу и стремится максимально усложнить возвращение неподконтрольных ОРДЛО под политический контроль Киева. Согласие с таким сценарием несет угрозу государственному суверенитету Украины. Реализация планов России приведет к созданию пророссийского региона, который будут эксплуатировать россияне. Серьезной проблемой является тот факт, что Украина с точки зрения информационной войны проигрывает борьбу за регион.

Об этом заявил политолог Владимир Лупаций в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с проведением форума "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке.

Эксперт акцентировал внимание на двух ключевых моментах – подрыве россиянами международных договоренностей по Донбассу и попытке России использовать регион в интересах внутриполитической конкуренции российского государства. Это опасно для Украины, так как РФ пытается усложнить процесс реинтеграции оккупированных территорий.

"Россия пытается так изменить региональную идентичность и общественное мнение на неконтролируемых территориях, чтобы поднять цену реинтеграции, сделать неподъемной для Украины реинтеграцию этих территорий", - считает политолог.Читайте такжеРоссия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий Москвы

По его словам, Москва прорабатывает варианты возвращения Украине Донбасса на своих условиях или создания подконтрольного россиянам региона, который будет использоваться российскими властями в своих целях. Если украинское государство пойдет на условия россиян, появятся дополнительные угрозы суверенитету государства.

"Если ей удастся на своих условиях навязать реинтеграцию Донбасса, то это приведет к дестабилизации и создаст угрозу для суверенитета Украины. Если Украина не пойдет на такое, Россия создаст для себя комплиментарный регион, то есть регион, который можно использовать по принципу выжатого лимона, отжать оттуда не только экономические активы, но и человеческий капитал", - сказал Лупаций.

Также он добавил, что Украина на данный момент проигрывает информационную борьбу за Донбасс. Нужно создавать механизмы, на базе которых Киев должен отвечать на агрессию России. Причем проблема информационной блокады существует не только в ОРДЛО, но и на подконтрольных украинское стороне районах Донбасса.Читайте такжеУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ

"Регион находится в ситуации информационной оккупации, причем это касается не только территории неподконтрольной, но и сильное значительное влияние пророссийского дискурса сохраняется и на подконтрольной территории", - подчеркнул эксперт.

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