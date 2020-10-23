УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Эксперт рассказал, как берег Одессы хотят застроить элитными особняками

23 октября 2020, 17:01

Кивалов намерен возводить жилье под видом студенческого общежития на одесских склонах.

Кивалов
Сергей Кивалов / УНИАН

В СМИ сообщают, что экс-нардеп Сергей Кивалов намерен застроить прибрежные склоны элитными трехэтажными коттеджами.

Данную информацию прокомментировал политический эксперт Кирилл Сазонов.

По его убеждению, единственная цель, с которой Кивалов так рьяно пытается сохранить позиции в городе и провести в горсовет свою партию - доступ к административному ресурсу. Ведь застройка склонов планируется уже на начало 2021 года, а провернуть такую грандиозную аферу без админресурса попросту невозможно.

Так, по словам Сазонова, трехэтажные элитные коттеджи стоимостью от 500.000$ по документам - студенческое общежитие, которое должно расположиться на той же территории, где уже есть его личные апартаменты, в народе именуемые "Замок Гарри Поттера".

"Лидеру Украинской морской партии, к скандалам, конечно, не привыкать. Но этот имеет все шансы стать финальной точкой его политической карьеры. Потому что речь идёт о застройке 6 га одесских склонов, а такое одесситы не прощают", - написал эксперт.

Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, как берег Одессы хотят застроить элитными особняками». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:32
COVID-19 атаковал Францию: власти пошли на кардинальные меры
17:31
"Он воспитал достойного сына": умер отец репера Басты
17:29
Эксперт об угрозе увольнения министров: Зеленский поступает как режиссер
17:25
Как перенести контакты и данные с телефона на телефон: простые способы
17:12
Пандемия Covid-19 - омбудсмен нашла серьезные проблемы на избирательных участках Видео
Реклама
17:01
Эксперт рассказал, как берег Одессы хотят застроить элитными особняками
16:37
В Украине обновили коронавирусный перечень стран: кто попал в "красный" список Видео
16:36
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад
16:28
Гороскоп на 24 октября для всех: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
16:23
Гордон: Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ Видео
16:20
Письмо об увольнении учителей истории является подделкой - МОН
16:06
Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси Видео
15:50
​Отмена перехода на летнее время: в Украине назвали условие Видео
15:42
Угроза с севера: Данилов назвал дату ввода войск РФ в Беларусь и раскрыл причину Видео
15:33
Ретроградный Меркурий 2020: астролог назвала главное правило
15:31
Польша вводит тотальный карантин: когда закроют границы Видео
15:15
Как пить текилу, чтобы получить максимальное наслаждение: 4 способа Видео
15:05
Малышеву затроллили за совет о Covid-19 Видео
14:55
"Скотыняк на мыло": полуголый Ляшко нашел применение своим вилам Видео
14:51
Звезда Игры Престолов рассказала о беременности
Реклама
14:47
Как не пропустить COVID-19: эксперт сделал важное уточнение насчет теста Видео
14:07
Опрос Зеленского - суд вынес решение по поводу законности
14:03
"Го*на затирают! Су*а, нет слов!": пациент описал, как лечат COVID-19 в Киеве Видео
13:57
В РФ оценили сценарий ввода сил ОДКБ в Карабах и назвали условие Видео
13:56
В Киев вернется дождь и похолодает: синоптик назвал даты Видео
13:47
Похудение: 10 утренних привычек, которые помогут быстро сбросить вес Видео
13:36
В Польше вспыхнули массовые протесты из-за запрета абортов Фото
13:35
Холостячка 2020 - объявили о дополнительных эфирах на СТБ
13:29
Поставка Javelin в 2014 году могла бы изменить ситуацию на Донбассе - американский генерал
13:18
Эксперт сказала, в какие дни тяжелее всего работать
13:15
В Минфине ответили, когда стоит ждать транш от МВФ для Украины
13:09
Двести гривен за пачку: в Раде шокировали украинцев новыми ценами на сигареты Видео
13:07
Alyona Alyona и Fatbelly записали совместный клип Rayon Видео
12:56
Всё очень тяжело: Тимошенко получила новый удар от Covid-19 Видео
12:34
В МОЗ озвучили единственное условие, при котором запрут украинцев на жесткий карантин Видео
12:24
Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19 Видео
12:20
Астрологи выяснили, кого сводят с ума любители "халявы" Видео
12:19
Elden Ring — все, что известно о грядущей игре от создателей Dark Souls и "Игры престолов" Видео
12:17
Медик рассказала, какой препарат от Covid-19 одобрили в США
12:12
Кристина Асмус сделала секс-признание Фото
Реклама
11:56
В Украине запретили ввоз трех детских книг за пропаганду России Видео
11:54
На Ровенщине страшной смертью погибли три человека
11:34
Как алкоголь влияет на разный возраст: врач раскрыл правду Видео
11:32
Тим Бертон снимает сериал Семейка Аддамс
11:27
Копы задержали вандала, который помочился на портреты Небесной Сотни – фото "героя" Видео
11:25
Инфекционист указал на интересную особенность коронавируса Видео
11:25
Минздрав назвал четыре уровня развития эпидемии COVID-19 Видео
11:20
Комаровский описал легкий способ диагностики коронавируса
11:11
В Украине обновили зоны карантина: главные изменения Видео
11:00
Как не подцепить Covid-19 на местных выборах - рекомендации Минздрава Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять