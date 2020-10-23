Эксперт рассказал, как берег Одессы хотят застроить элитными особняками

Сергей Кивалов / УНИАН

В СМИ сообщают, что экс-нардеп Сергей Кивалов намерен застроить прибрежные склоны элитными трехэтажными коттеджами.

Данную информацию прокомментировал политический эксперт Кирилл Сазонов.

По его убеждению, единственная цель, с которой Кивалов так рьяно пытается сохранить позиции в городе и провести в горсовет свою партию - доступ к административному ресурсу. Ведь застройка склонов планируется уже на начало 2021 года, а провернуть такую грандиозную аферу без админресурса попросту невозможно.

Так, по словам Сазонова, трехэтажные элитные коттеджи стоимостью от 500.000$ по документам - студенческое общежитие, которое должно расположиться на той же территории, где уже есть его личные апартаменты, в народе именуемые "Замок Гарри Поттера".

"Лидеру Украинской морской партии, к скандалам, конечно, не привыкать. Но этот имеет все шансы стать финальной точкой его политической карьеры. Потому что речь идёт о застройке 6 га одесских склонов, а такое одесситы не прощают", - написал эксперт.