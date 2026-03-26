"В розыске": известного артиста задержали ТЦК в Чернигове

Как оказалось, Амадор Лопес не встал на военный учет.

Амадор Лопес в ТЦК / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Амадор Лопес

Известный певец и хореограф Амадор Лопес оказался в ТЦК после проверки документов на улицах Чернигова. О том, что произошло после задержания, знаменитость рассказал в комментарии телеканалу "Новый Чернигов".

Артист родом из Венесуэлы получил гражданство Украины незадолго до начала полномасштабного вторжения. Как оказалось, Лопес не встал на военный учет и был в розыске ТЦК. Хореографа остановили на улице в Чернигове, куда он прибыл, чтобы договориться об организации детского фестиваля, и после проверки документов забрали в Черниговский областной ТЦК и СП.

Амадор Лопес получил украинский паспорт / фото: instagram.com, Амадор Лопес

"Я не знал, что в розыске. Конечно, это неприятно, но совершенно спокойно они попросили документы. Я показал документы, они проверили и рассказали процедуру", — поделился Амадор.

Во время прохождения необходимых процедур состояние артиста резко ухудшилось — у него поднялось давление. Лопес заверил, что в ТЦК ему оказали необходимую медицинскую помощь.

"Ко мне относились совершенно нормально, с уважением. Я видел, как относятся к другим. У меня тоже поднялось очень высокое давление, и сразу оказали помощь. Накормили, старались максимально все сделать как можно лучше", — рассказал певец.

Амадор Лопес с мамой / фото: instagram.com, Амадор Лопес

В результате у артиста нашли основания для отсрочки — на его попечении находится маломобильная мама, которой нужен постоянный уход по состоянию здоровья.

"Мама почти немобильна. Ей надо постоянное лечение. Я и так являюсь опекуном мамы, но надо сделать официально для того, чтобы все было хорошо", — подытожил Амадор Лопес.

О персоне: Амадор Лопес Амадор Хосе Лопес Родригес - украино-венесуэльский фехтовальщик, хореограф и певец. Исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и регги. В 2006 создал студию латиноамериканских танцев в Киеве и шоу-балет "Rumbero's", который работал с известными звездами эстрады Украины. Сотрудничал с шоу "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя", Майданс- 2 и "Фабрика звезд", сообщает Википедия. В феврале 2022 года стал гражданином Украины.

