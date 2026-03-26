"Заменила все документы": LELEKA отказалась от своей фамилии

Представительница Украины на Евровидении-2026 приняла важное решение.

LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

LELEKA официально сменила фамилию

Почему певица решилась на такой шаг

Представительница Украины на Евровидении-2026 в Вене LELEKA рассказала про интересный факт из своей биографии. В интервью "Наодинці з гламуром" артистка призналась, что официально сменила свою фамилию.

По словам LELEKA, решение окончательно отказаться от своей фамилии пришло к ней после развода. Певице пришло в голову, что теперь она может выбрать что-то не связанное ни с ее родной семьей, ни с бывшим мужем.

"У меня после первого развода было ощущение, что я не хочу носить фамилию, которая мне досталась от кого-то из мужчин: ни от отца, ни от бывшего мужа", — поделилась артистка.

В результате исполнительница официально стала Викторией Лелекой. Чтобы окончательно закрепить изначально сценический псевдоним за собой, певице пришлось заменить все документы.

"Мне очень нравится, потому что это название я выбрала себе сама. И я себя ассоциирую со своим проектом LELÉKA. И это действительно мое настоящее имя. Я заменила все свои документы. Поэтому мне очень нравится, очень-очень", — высказалась LELEKA.

Кто из украинских знаменитостей официально сменил имена и фамилии

Некоторые украинские артисты настолько сроднились со своими сценическими образами, что решились на официальную смену данных в документах. Тина Кароль уже давно по паспорту не Татьяна Либерман, Злата Огневич официально отказалась от имени Инна Бордюг, а Наталья Могилевская заменила настоящую фамилию Могила еще в начале карьеры.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

