"Заменила все документы": LELEKA отказалась от своей фамилии

Вы узнаете:
- LELEKA официально сменила фамилию
- Почему певица решилась на такой шаг
Представительница Украины на Евровидении-2026 в Вене LELEKA рассказала про интересный факт из своей биографии. В интервью "Наодинці з гламуром" артистка призналась, что официально сменила свою фамилию.
По словам LELEKA, решение окончательно отказаться от своей фамилии пришло к ней после развода. Певице пришло в голову, что теперь она может выбрать что-то не связанное ни с ее родной семьей, ни с бывшим мужем.
"У меня после первого развода было ощущение, что я не хочу носить фамилию, которая мне досталась от кого-то из мужчин: ни от отца, ни от бывшего мужа", — поделилась артистка.
В результате исполнительница официально стала Викторией Лелекой. Чтобы окончательно закрепить изначально сценический псевдоним за собой, певице пришлось заменить все документы.
"Мне очень нравится, потому что это название я выбрала себе сама. И я себя ассоциирую со своим проектом LELÉKA. И это действительно мое настоящее имя. Я заменила все свои документы. Поэтому мне очень нравится, очень-очень", — высказалась LELEKA.
Кто из украинских знаменитостей официально сменил имена и фамилии
Некоторые украинские артисты настолько сроднились со своими сценическими образами, что решились на официальную смену данных в документах. Тина Кароль уже давно по паспорту не Татьяна Либерман, Злата Огневич официально отказалась от имени Инна Бордюг, а Наталья Могилевская заменила настоящую фамилию Могила еще в начале карьеры.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Ирина Билык неожиданно вспомнила о бывшем возлюбленном Дмитрии Дикусаре. Знаменитый хореограф сейчас практически не появляется в медийном пространстве, так как с начала полномасштабного вторжения защищает Украину в рядах ВСУ.
Также актер известного сериала "Зимородок" Мерт Рамазан Демир поразил поклонников радикальным похудением на 20 килограмм. Секретом своего успеха знаменитость назвал строгий контроль за питанием и питьевым режимом в сочетании с интенсивными тренировками.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред