Ермак назвал главное условие победы в войне с Россией

Андрей Ермак высказался о войне с Россией / Офис президента

Для того, чтобы Украина смогла отразить вооруженную агрессию со стороны Российской Федерации, необходимо больше вооружения, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в первую очередь Украина нуждается в тяжелом вооружении, в том же числе и артиллерии.

"Во-вторых, нам нужны танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - добавил руководитель Офиса президента.

Как отметил Ермак, он продолжает диалог с США и отметил, что президент Штатов Джо Байден сделал для нашей страны больше, чем все остальные союзники.

"Но когда ты в войне - мы открыто об этом говорим - нам нужно больше. И даже этого недостаточно - мы всего нуждаемся как можно скорее. Если мы будем иметь это вовремя, то мы выиграем", - сказал Андрей Ермак.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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