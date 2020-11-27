"Есть предатели": в Слуге народа предложили Зеленскому "отсеять шелуху"

Александр Качура / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура заявил о том, что внутри монобольшинства "есть предатели".

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, внутри партии Слуга народа есть люди, которые не разделяют ее ценности.

"Если кто-то из представителей монобольшинства забывает, с какими лозунгами, с какими программными целями мы шли на выборы - это их проблемы. На сегодняшний день мы объединяемся, это такая внутренняя информация, мы объединяемся с людьми, которым небезразлична судьба этого государства. Я сейчас создаю межфракционное объединение, которое будет во главе Слуги народа", - рассказал Качура.

В то же время он призвал президента Владимира Зеленского "отсеять шелуху" внутри Слуги народа.

"Я буду делать все для того, чтобы у президента Зеленского получилось. Потому что есть предатели внутри, которые сейчас рассказывают абсолютно противоположные тезисы, с которыми шла другая политическая партия, и исповедуют их идеологию - это их проблемы. То, что президента сейчас обманывают - это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху", - добавил Качура.

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Напомним, ранее лидер партии Слуга народа Александр Корниенко заявил о том, что конституционных оснований для роспуска парламента на данный момент нет, и президент Владимир Зеленский вряд ли пойдет на это.