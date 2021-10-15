"Это дело двух звонков": Арестович составил план во возвращению Донбасса

Арестович рассказал, как вернуть Донбасс и Крым / УНИАН

Разрешить ситуацию с войной на Донбассе и деоккупацией Крыма можно за одну минуту. Вся проблема в голове одного человека, заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Мы и наши международные партнеры сразу дали – очень давно – оценку, что ключ – в голове одного человека (зовут его Владимир Путин), а решение – в Кремле. Вопросы войны на Донбассе и деоккупации Крыма могут произойти за одну минуту. Два телефонные звонка Путина и все – войны нет, начинается процесс деоккупации. Один-единственный человек решает это все", - сказал Арестович.

Также он упомянул о подготовке к встрече в "нормандском формате" и заявил, что Украина готовится к переговорам, но российская сторона тормозит процесс.

"Судьбу этих переговоров определяют два фактора. Первый – это визит Нуланд в Москву и переговоры по этому поводу, т.е. речь идет о возможном возвращении США в том или ином варианте в "нормандский формат", который якобы обсуждается. Эти консультации происходят совместно с Украиной... Второй – это то, что формально стороны – МИД Германии и Франции – анонсируют встречу на уровне министров иностранных дел. Т.е. какой-то трек идет и мы можем сказать, что по крайней мере Франции, Германии и Украине такая встреча нужна", - подчеркнул Арестович.

Напомним, ранее Арестович раскритиковал статью зампредседателя Совбеза, бывшего президента и экс-премьера РФ Дмитрия Медведева. Месседжи чиновника он окрестил "балалайкой", и охарактеризовал их как "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты".

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Переговоры по Крыму и Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с главой РФ Владимиром Путиным при условии обсуждения вопроса освобождения оккупированного Крыма. Украинский дипломат призвал российские власти согласиться на такие переговоры для того, чтобы разрешить конфликт двух государств.

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Также Кулеба говорил, что Киев по-прежнему работает над подготовкой встречи Зеленского и Путина. Зеленский во время дискуссии планирует вести диалог с позиции силы. Целью Украины на переговоры является прекращение вооруженного конфликта, а также деоккупация ОРДЛО и Крыма.

Журналисты российского издания Коммерсант опубликовали список "переговорной повести Путина и Зеленского", который якобы был передан из Киева в Кремль. Впрочем, в перечне из 12 пунктов нет инициатив по деоккупации Крыма, а военный конфликт на Донбассе упоминается только один раз.