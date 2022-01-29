"Это нехорошее дело": Резников высказался об отказе Германии предоставить оружие

Резников высказался об отказе Германии предоставлять оружие / УНИАН

Отказ властей Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего Европейского союза, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью изданию Le Figaro.

По его словам, это не то европейское лидерство, которое ожидается от крупной западной страны.

"Я не очень понимаю истинные причины этого (отказа Германии предоставить оружие Украине: - ред.), ведь новая коалиция не должна быть гораздо менее связана с президентом РФ Владимиром Путиным, в отличие от предыдущего правительства. Или это просто политический прагматизм? Я не уверен, что это хорошее дело для будущего Европейского союза", - сказал министр.

При этом Резников выразил надежду, что Германия передумает относительно поставок оружия Украине.

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"Но я надеюсь, что немцы изменят свою позицию. Мы ведь просим оружие, чтобы защитить нашу страну", - добавил он.

Отметим, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

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