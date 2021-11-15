Франция и Германия пригрозили России тяжелые последствиями - Кулеба

Россия поплатится за свою агрессию высокой ценой.
Главы МИД Германии и Франции выступили с совместным заявлением по РФ и Украине по итогам их встречи в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет Европейская правда.
Стороны предупредили Россию, что если она предпримет любую попытку нарушить территориальную целостность Украины, то это обернется для нее серьезными последствиями.
Однако руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ призвали Украину "проявлять сдержанность и реализовывать "Минские соглашения".
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"Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с Российской Федерацией для того чтобы, скажем так, "демотивировать" её от любых агрессивных действий", - сказал глава МИД Украины.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, РФ сосредоточивает войска и технику, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.
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