Глава МИД Швеции заявила о реальном риске нападения России на Украину

Швеция опасается из-за новых требований РФ / Getty Images

После новых требований России в Швеции увидели реальный риск нового нападения РФ на Украину.

Как пишет Dagens Nyheter, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она подчеркнула, что речь может не идти о захвате всей территории Украины. Однако вполне возможно военное нападение. В частности, на не контролируемые Украиной районы Донбасса.

"Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе", - заявила Линде.

Кроме того, по ее словам, выдвинутые РФ требования угрожают безопасности Швеции.

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"Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с членами НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас", - добавила министр.

Напомним, в России выдвинули новые ультимативные требования Западу, которые Москва называет "гарантиями безопасности".

В МИД РФ заявили, что российские предложения подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.

Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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