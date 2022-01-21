Глава МИД Швеции заявила о реальном риске нападения России на Украину

Власти Швеции увидели угрозу и своей безопасности.
После новых требований России в Швеции увидели реальный риск нового нападения РФ на Украину.
Как пишет Dagens Nyheter, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Она подчеркнула, что речь может не идти о захвате всей территории Украины. Однако вполне возможно военное нападение. В частности, на не контролируемые Украиной районы Донбасса.
"Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе", - заявила Линде.
Кроме того, по ее словам, выдвинутые РФ требования угрожают безопасности Швеции.
"Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с членами НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас", - добавила министр.
Напомним, в России выдвинули новые ультимативные требования Западу, которые Москва называет "гарантиями безопасности".
В МИД РФ заявили, что российские предложения подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.
Ультиматум России
Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.
В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.
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