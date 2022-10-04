Глава Нацбанка Кирилл Тимошенко подал в отставку

Тимошенко подал в отставку / пресс-служба НБУ

Глава Нацбанка Кирилл Тимошенко решил подать в отставку из-за серьезных проблем со здоровьем.

"Друзья из-за причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины", - написал Шевченко в Facebook.

По его словам, он уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять отставку.

Напомним, Шевченко был назначен главой НБУ еще 16 июля 2020 года и он занимал эту должность более двух лет.

Курс доллара в Украине

Кабинет министров Украины не исключает, что курс доллара к гривне к концу 2023 года может подняться до 50 гривен.

Руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, установленному Нацбанком.

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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