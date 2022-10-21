Главный козырь Российской Федерации – это верёвка на шее у Путина - Пономарёв

Козырем РФ есть веревка на шее у Путина / Коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

У России больше нет козырей, кроме "веревки на шее у Путина". Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв.

" Главный козырь Российской Федерации – это верёвка на шее у Путина. Это убийственный козырь, и никаких других там уже не осталось", - сказал политик.

Он убежден, что именно смерть Путина поможет российской элите хотя бы попытаться сохранить систему и выйти из войн против Украины с минимальными последствиями для себя.

"Если учесть, сколько Путин вредит российской армии своими идиотскими указаниями и контрпродуктивными командами, то без него ВС РФ будут справляться лучше. Однако главное, что смерть Путина даст возможность российской элите попробовать сохранить систему и выйти из этой войны с минимальными последствиями для себя – мы этого допустить не должны", - сказал Пономарёв.

Однако политик убежден, что сама система правления в РФ не поменяется, если у власти останется нынешняя элита. Единственным вариантом, который изменит РФ и диктаторский режим на демократию будет полная капитуляция.

"Просто для понимания проведу такую параллель: хотим ли мы, чтобы Гиммлер застрелил Гитлера и сел в кресло рейхсканцлера ценой остановки войны? Остановить войну – это, конечно, хорошо. Но вряд ли эти люди распустят СС, изменят систему и станут более безопасными для мира, если произойдёт подобная рокировка. Поэтому у антипутинской коалиции, на мой взгляд, может быть только одна постановка вопроса – это полная и безусловная капитуляция армии страны-агрессора и выстраивание новой системы на обломках этого самодержавия", - добавил Пономарёв.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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