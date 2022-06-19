Готовы договориться с Путиным в любой момент: Жданов сказал, от кого из политиков можно ждать "зрады"

Жданов объяснил, есть ли риск "зрады" со стороны Запада / Фото president.gov.ua, УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что нельзя исключать того, что некоторые западные лидеры могут пойти на сделку с хозяином Кремля Владимиром Путиным за спиной Украины.

По мнению Жданова, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что "всё быстро порешают с Путиным, и за деньги Путин станет белым и пушистым".

"Это те два политика, которые в любой момент готовы договориться с Путиным", - сказал военный эксперт в интервью Obozrevatel.

"Либо они коррумпированы со стороны РФ. К примеру, журнал Bild фактически обвинил Шольца в отмывании российских денег, когда тот был помощником Меркель в ее последнюю каденцию. Кстати, они давали показания, их заслушивал Бундестаг. Поэтому я не удивляюсь, что эти два политика не просто не прекращают связей с Путиным, но еще и стараются оказывать давление на нас: не хотите ли вы подумать о компромиссах и согласиться на условия России?", - добавил Жданов.

Военный эксперт призвал делить партнеров Украины на сочувствующих и помогающих.

Визит Макрона, Шольца и Драги в Украину - о чем заявили политики

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не принуждать Украину к мирным переговорам с Россией.

Также Макрон заявил что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после визита в Киев заявил, что "мир под диктовку" на условиях, навязанных Россией в одностороннем порядке, невозможен. При этом Шольц назвал ожидания Кремля, что РФ удастся захватить часть украинских территорий и затем дождаться изменений с течением времени, "иллюзией Путина".

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