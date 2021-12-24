Граница Киеву и никаких боевиков с войсками на Донбассе: у Зеленского одобрили "формулу Штайнмайера"

Боевики и иностранные войска должны быть выведены с Донбасса - Ермак / УНИАН

"Формула Штайнмайера" была согласована в ходе саммита лидеров Нормандского формата в Париже в 2019 году. В ней нет никаких негативных моментов. Согласно данному механизму, выборы в отдельных районах Донбасса должны пройти по законам Украины и под контролем ОБСЕ. На момент запуска избирательного процесса украинско-российский участок границы уже должен контролироваться Киевом. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью Фокусу он рассказал о том, что "формула Штайнмайера" предполагает проведение выборов в отдельных районах Донбасса полностью под контролем украинских властей. Легитимность выборов должны подтвердить в ОБСЕ.

"В формуле Штайнмайера нет ничего плохого"

"Относительно формулы Штайнмайера - она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого… Обращаю внимание, что именно в этой формуле ключевой момент - легитимность выборов подтверждается ОБСЕ", - отметил Ермак.

По его словам, согласно данной формуле, избирательный процесс в ОРДЛО должен реализовываться под контролем Киева, включая участие украинских политических партий, средств массовой информации и международных наблюдателей. Безопасности должны обеспечивать украинские правоохранители.

Границу – Украине, а боевики и иностранных войска должны выйти с Донбасса

Чиновник уточнил, что при таком сценарии и речи быть не может о каких-либо боевиках или иностранных войсках. На момент выборов захваченный на данный момент украинско-российский участок границы должен контролироваться Украиной. Иначе безопасность политического процесса обеспечить невозможно.

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"Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством проводящего выборы государства. А иначе как обеспечить безопасность?" – подчеркнул Андрей Ермак.

Формула Штайнмайера

Формула Штайнамейера – это специальный механизм, направленный на запуск вторых Минских соглашений, которые были подписаны в феврале 2015 года. Согласно данной инициативе, временный особый статус отдельным районам Донбасса предоставляется в день местных выборов на этих территориях. Если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, Верховная Рада принимает решение о постоянном особом режиме местного самоуправления в ОРДЛО.

Читайте такжеДиалог о планах Украины по Донбассу: у Зеленского объявили о переговорах Киева с КремлемОбсуждение "формулы" стало резонансным в общество, так как в ситуации военного конфликта России и Украины такой вариант реализации Минских соглашений может предполагать не постепенное урегулирование конфликта, а одновременный запуск политической части и аспекта безопасности.

Позиция Киева состоит в том, чтобы выборы в отдельных районах Донбасса состоялись только после того, как будут решены вопросы безопасности. Речь идет, в том числе, о выводе всех иностранных войск и получении контроля над границей.

Россия настаивает на том, чтобы "формула Штайнмайера" была имплементирована до вывода с Донбасса российских войск и других незаконных вооруженных формирований.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что у Киева есть два варианта по Донбассу: подключение к переговорам США или прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Второй вариант поддерживают и на Западе.

Владимир Зеленский 15 декабря на полях саммита Восточного партнерства провел ряд встречи, среди которых – переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры трех стран договорились о возобновлении переговоров в рамках нормандского формата по Донбассу и обеспечении выполнения парижских договоренностей 2019 года.

Президент России Владимир Путин сказал, что Кремль может согласиться на новую встречу в нормандском формате в том случае, если Киев пойдет на реализацию "Минска".

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина направила США, России, Франции и Германии план по Донбассу. По его словам, Штаты уже приняли решение включиться в урегулирование российско-украинского конфликта.