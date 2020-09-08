Изгнание оппозиции Беларуси: в МИД Украины обещают разобраться с режимом Лукашенко

Киев не даст Москве и Минску поссорить украинцев с белорусами - Кулеба/ УНИАН

Несмотря на ограничение въезда в Украину по причине эпидемии COVID-19, украинская граница останется открытой для белорусов. Министерство иностранных дел окажет жесткое противодействие любым попыткам Беларуси или России испортить отношения между народами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, белорусы, у которых есть право на легальное пересечение белорусско-украинской границы, смогут въезжать на территорию Украины.

Кроме того, Киев готов решительно противостоять любым попыткам Москвы и Минска в том случае, если они будут каким-либо образом использовать открытость Украины для достижения собственных целей.Читайте такжеПохищение Колесниковой в Минске: опубликовано видео задержания

"Одновременно мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", - подчеркнул Кулеба.