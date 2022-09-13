Кабмин одобрил проект "военного" госбюджета-2023

Кабмин одобрил проект госбюджета-2023 / Reuters

В среду, 13 сентября, Кабмин одобрил проект госбюджета Украины на 2023 год. Завтра планируется его регистрация в Верховной раде, говорится в сообщении министра финансов Сергея Марченко.

"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабмином", - написал он.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил в Telegram, что 14 сентября планируется регистрация проекта бюджета в парламенте.

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Предоставление предложений нардепов продлится до 1 октября, а голосование в первом чтении - до 20 октября.

Предварительные показания госбюджета-2023:

Прогнозируемый ВВП на 2023 год заложен на уровне 6371,3 млрд грн

рост ВВП на +2,5% по отношению к 2022-му году (где прогнозируемое падение -33,1%

Инфляция +30%

Минимальная зарплата и прожиточный минимум не меняется: 6700 и 2589 грн.

Напомним, ранее, в мае 2022 года, руководитель Министерства финансов Сергей Марченко рассказал в интервью авторитетному британскому The Economist - в случае, если российская полномасштабная военная агрессия против Украины продлится еще 3-4 месяца, то для поддержки украинской экономики могут потребоваться очень "болезненные меры", в первую очередь ‒ большое повышение налогов.

До того президент Владимир Зеленский говорил о том, что в Евросоюзе готовится решение о ликвидации на год всех пошлин и квот на украинский экспорт и прекращение действия антидемпинговых тарифов.

Такой шаг со стороны Брюсселя поможет сохранить экономическую активность в Украине и национальное производство.

Ранее президент сообщил, что приоритетом госбюджета на следующий, 2023 год, станет конечно же сектор безопасности и обороны. Также намерены сократить все расходы, которые не отвечают потребностям военного времени, заявил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский в среду, 7 сентября.