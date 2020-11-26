Кабмин поддержал право Рады увольнять главу НАБУ

Нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.
Кабмин поддержал законопроект, закрепляющий за Верховной радой право увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего внеочередного заседания правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что важным положением законопроекта является то, что нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.
"Сохранение независимости НАБУ - ключевая позиция для правительства. Как и приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции", - подчеркнул глава Кабмина.
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По его словам, таким образом правительство укрепляет антикоррупционную архитектуру и остается верным антикоррупционной политике.
Соответствующие изменения в закон о НАБУ были обусловлены решением Конституционного суда, который в конце августа признал неконституционным указ экс-президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
Отставка Сытника – о чем сообщалось ранее:
- 26 октября Окружной административный суд Киева постановил уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ и обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры.
- 29 августа у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал о вариантах разрешения ситуации, сложившейся вокруг признания неконституционным указа о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
- 28 августа Указ президента П.Порошенко, которым Артем Сытник назначен директором Национального антикоррупционного бюро Украины, признан неконституционным.