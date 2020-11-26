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Кабмин поддержал право Рады увольнять главу НАБУ

26 ноября 2020, 20:54

Нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.

Кабмин
Кабмин поддержал право Рады увольнять главу НАБУ / Reuters

Кабмин поддержал законопроект, закрепляющий за Верховной радой право увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего внеочередного заседания правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что важным положением законопроекта является то, что нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.

"Сохранение независимости НАБУ - ключевая позиция для правительства. Как и приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции", - подчеркнул глава Кабмина.

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По его словам, таким образом правительство укрепляет антикоррупционную архитектуру и остается верным антикоррупционной политике.

Соответствующие изменения в закон о НАБУ были обусловлены решением Конституционного суда, который в конце августа признал неконституционным указ экс-президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Отставка Сытника – о чем сообщалось ранее:

  • 26 октября Окружной административный суд Киева постановил уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ и обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры.
  • 29 августа у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал о вариантах разрешения ситуации, сложившейся вокруг признания неконституционным указа о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
  • 28 августа Указ президента П.Порошенко, которым Артем Сытник назначен директором Национального антикоррупционного бюро Украины, признан неконституционным.

Кабмин НАБУ Денис Шмыгаль
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