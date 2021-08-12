УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму

12 августа 2021, 20:20
Прослушать новость
Остановить

Кулеба высмеял визит Лаврова в оккупированный Крым, который прошел под проливным дождем.

Кулеба
Саммит Крымской платформы пройдет при любой погоде - Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посмеялся над визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в оккупированный Крым и отметил, что даже ливень выступил против планов россиян. При этом он пообещал проведения саммита Крымской платформы при любых погодных условиях.

В своем аккаунте в Twitter украинский дипломат пошутил над тем, что Лавров был вынужден изменить план своего визита на захваченный полуостров из-за сильного дождя.

Читайте также"Шабаш Крымская платформа": Лавров вспыхнул обвинениями в адрес Украины в расизме и неонацизмеКулеба отметил, что "это еще камни с неба не начали падать" и заявил о проведении саммита по возвращению захваченного Крыма при любой погоде.

"Даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Примечательно, журналисты Радио Свобода сообщали, что 12 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в захваченный Крым, где принял участие в форуме Таврида в Судаке. Организаторы мероприятия рассказали, что экскурсия Лавров по Тавриде не удалась – ее помешал провести сильный дождь.

Реклама

Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе своей пресс-конференции сказал, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Мероприятие проводится с целью проработки вопросов, направленных на освобождение оккупированного Крыма. Власти ожидают прибытия высокопоставленных представителей зарубежных государств.

Как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, Россия серьезно противостоит Крымской платформе и ставит перед собой задачу дискредитации мероприятия, которое организует Киев.

Представитель главы государства в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам саммита Крымской платформы участники мероприятия подпишут документ, в котором зафиксируют шаги по созданию условий для деоккупации полуострова.

28 июля глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что содержание политической декларации по Крыму уже практически согласовано.

В МИД подчеркивали, что на саммите Крымской платформы Киев ожидает участия представителей 40 государств. Поддержка инициативы Украины по полуострову растет.

новости России МИД Украины МИД России Дмитрий Кулеба Сергей Лавров новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Золотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и ЭллертаЗолотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и Эллерта Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпускеСветлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске Врач назвал лучшую вакцину от Дельта-штамма коронавирусаВрач назвал лучшую вакцину от Дельта-штамма коронавируса Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простудаГороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Украина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарийУкраина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарий

Последние новости

20:32

Под Киевом ограбили маленькую девочку, которую бросили одну в машине

20:20

"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму Видео

19:59

Что нельзя делать в Успенский пост 2021: правила питания Видео

19:52

Ребров резко высказался о тренерстве в сборной Украины Видео

19:39

Названа возможная сумма ущерба в бюджете-2021 из-за схем со "скрутками" НДС

Реклама
19:36

Борьба за леса в Украине и масштабное облесение: Зеленский готовит новое заседание СНБО

19:12

В Кабмине поведали, когда полностью откажутся от бумажной прописки

19:12

В Хмельницкой области лагерь попал в громкий скандал из-за песен Катюша и День победы Видео

18:48

Оружия и бронетехника СБУ уже на месте: Украина объявила о масштабных боевых учениях на Донбассе

18:43

Выяснились подробности визита Зеленского в США Видео

18:30

Лукашенко превращает свою страну в один большой Крым мнение

18:22

Умерла миссис Хадсон из сериала Шерлок на ВВС

18:14

У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффекты Видео

18:09

Ирина Дубцова поразила пышными формами на откровенном фото

18:05

"Шабаш Крымская платформа": Лавров вспыхнул обвинениями в адрес Украины в расизме и неонацизме Видео

17:52

Болиды Формулы-3 проверят качество "Большой стройки" на новой трассе Н-31 в Днепропетровской области

17:43

Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успех Видео

17:35

Мира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на Донбассе Видео

17:18

Еще одна девушка призналась, что Талашко заставил ее публично раздеться

17:15

Зеленский лидирует, Порошенко догоняет: свежие президентские и партийные рейтинги

Реклама
17:07

Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день Видео

16:58

Спортсменка Ольга Харлан готовиться выиграть Танці з зірками 2021

16:55

Украине грозит демографический кризис из-за трудовой миграции: число работающих и пенсионеров сравнялось

16:38

Украина в топ десятке стран, где автомобиль – роскошь: украинцы тратят на машину 4 годовых зарплаты

16:27

Заготовки на зиму: вкусная и сочная консервированная и маринованная морковка Видео

15:56

"Привяжу себя цепью, голод объявлю": в Луцке хотят уволить сторожа, который работает лучше всех Видео

15:47

Когда Яблочный Спас 2021: традиции и обычаи, что нельзя делать в этот день, молитва

15:36

Шины на рельсах и разбитые окна: вандалы разгромили поезд Укрзализныци

15:33

Участницу шоу Панянка-селянка на ТЕТ жестоко зарезали в собственном доме

15:05

Танцор Дорофеевой после трепанации черепа лежит в стерильной запечатанной палате

14:47

"Русский – это наш язык, он возник в Украине": Арестович заявил об инициативе по языковому вопросу Видео

14:46

Украинцев предупредили о резком скачке цен на молоко: названы сроки подорожания Видео

14:17

В киевском метро поймали заблудившегося кота: он оказался кошкой

14:00

Саммит по возвращению Крыма в Украину: у Путина разразились угрозами в адрес участников мероприятия Видео

13:57

Кравчук "выпадет" из переговоров в ТКГ до конца года: у Ермака назвали замену Видео

13:55

Сколько мяса и кому можно есть без вреда для здоровья - ответ медика

13:33

Обострение на Донбассе: у Кравчука связали атаку РФ со встречами Зеленского с Байденом и Меркель

13:04

В Карпатах корова прыгнула в бассейн с детьми и искупалась

12:49

В Минспорта объяснили, почему на Олимпиаду вместо тренеров поехали чиновники Видео

12:34

"Большая стройка" стимулирует экономику и создает рабочие места – эксперт

Реклама
12:09

Землю накрыли масштабные пожары, пять из шести континентов - в огне Видео

11:57

Жуткая трагедия в Египте: кобра выползла из коробки в багажнике и убила пятерых человек в авто

11:50

Капитан сборной Украины Андрей Пятов сравнил производство металла "Метинвеста" с голами в футболе

11:47

Невероятные деньги: украинцы задолжали за "коммуналку" более 66 миллиардов

11:42

Леся Никитюк надела трусики с откровенным вырезом по центру и свела с ума Сеть

11:14

Звездный телеведущий Комаров сравнил производство стали "Метинвеста" с подготовкой к путешествию

10:59

Героиня из Моя улюблена Страшко рассказала про травлю на работе, и чем это грозит психике

10:58

Объятия с россиянкой: Магучих ответила на хейт из-за скандала на Олимпиаде Видео

10:54

В Одесской области обещают награду в 20 млн за вакцинацию против COVID-19

10:50

Известный ресторатор Дмитрий Борисов сравнил производство металла "Метинвеста" с приготовлением борща

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять