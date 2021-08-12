"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму

Саммит Крымской платформы пройдет при любой погоде - Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посмеялся над визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в оккупированный Крым и отметил, что даже ливень выступил против планов россиян. При этом он пообещал проведения саммита Крымской платформы при любых погодных условиях.

В своем аккаунте в Twitter украинский дипломат пошутил над тем, что Лавров был вынужден изменить план своего визита на захваченный полуостров из-за сильного дождя.

Читайте также"Шабаш Крымская платформа": Лавров вспыхнул обвинениями в адрес Украины в расизме и неонацизмеКулеба отметил, что "это еще камни с неба не начали падать" и заявил о проведении саммита по возвращению захваченного Крыма при любой погоде.

"Даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Примечательно, журналисты Радио Свобода сообщали, что 12 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в захваченный Крым, где принял участие в форуме Таврида в Судаке. Организаторы мероприятия рассказали, что экскурсия Лавров по Тавриде не удалась – ее помешал провести сильный дождь.

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Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе своей пресс-конференции сказал, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Мероприятие проводится с целью проработки вопросов, направленных на освобождение оккупированного Крыма. Власти ожидают прибытия высокопоставленных представителей зарубежных государств.

Как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, Россия серьезно противостоит Крымской платформе и ставит перед собой задачу дискредитации мероприятия, которое организует Киев.

Представитель главы государства в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам саммита Крымской платформы участники мероприятия подпишут документ, в котором зафиксируют шаги по созданию условий для деоккупации полуострова.

28 июля глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что содержание политической декларации по Крыму уже практически согласовано.

В МИД подчеркивали, что на саммите Крымской платформы Киев ожидает участия представителей 40 государств. Поддержка инициативы Украины по полуострову растет.