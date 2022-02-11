Киеву грозит свержение правительства - Столтенберг

Столтенберг считает, что украинские власти могу свергнуть / Пресс-служба президента Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что кроме риска полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину, существует опасность свержения киевского правительства.

Исходя стенограммы на сайте НАТО, такое заявление Столтенберг сделал во время пребывания на военной базе в Румынии в ходе пресс-конференции с президентом этой страны Клаусом Йоханнисом.

Генсек подчеркнул, что существует настоящий риск для нового вооруженного конфликта в Европе.

"Число российских войск увеличивается и время для предупреждения уменьшается. В то же время мы не имеем никакой уверенности, и по этой причине, мы продолжаем налаживать контакты с Россией, чтобы призвать ее к деэскалации и добросовестному приобщению к политическому диалогу с НАТО и странами-членами. Существует риск полномасштабного вторжения, но также существует риск других видов агрессивных действий, включая попытки свержения правительства в Киеве, гибридные кибератаки и многие другие типы российской агрессии. Нет уверенности, но мы знаем, что военное наращивание продолжается", - заявил Столтенберг.

Кроме этого, он упомянул и об угрожающей риторике со стороны российской стороны.

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"И мы знаем, что многие офицеры российской разведки действуют внутри Украины. И тогда конечно, у нас есть репутационный список России применения силы против Украины раньше. Поэтому, сочетание военного наращивания, угрожающей риторики и опыт применения силы против соседей является причиной для того, чтобы быть серьезно обеспокоенными, бдительными и готовыми также ответить, если они снова применят силу против Украины", - заключил Столтенберг.

Напомним, Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.

Также ранее министр заявил, что главный вопрос на вчерашней встрече советников нормандской четверки в Берлине касался требования РФ, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе. Однако украинские власти отвергли эго.

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