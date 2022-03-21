Китай – глобальная держава: Украина призвала Пекин оказать помощь Киеву для завершения войны с РФ

Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Украина призвала Китай, который является мировой державой, сыграть важную роль в поиске политического инструментария решения военного конфликта с Россией. Отношения Киева и Пекина десятилетиями базируются на взаимном уважении, понимании и сотрудничестве. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"На протяжении десятилетий украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и взаимовыгоде. Мы разделяем позицию Пекина в отношении необходимости найти политическое решение войны против Украины и призываем Китай как глобальную державу сыграть важную роль в этих усилиях", - написал глава МИД Украины в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщал CGTN, в Китае назвали два направления для урегулирования военного конфликта РФ и Украины. Пекин назвал их в ходе переговоров главы государства Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

Главным приоритетом в Китае называют совместное способствование развитию диалога между Киевом и Москвой, оперативное прекращение огня и предотвращение жертв среди мирного гражданского населения. Нельзя допустить ухудшения гуманитарного кризиса.

Вторым элементом является отказ мировых лидеров от политики холодной войны, воздержание от конфликтов блоков и построение сбалансированной и эффективной архитектуры безопасности в регионе.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если Китай осудит варварские действия РФ в Украине, у Пекина появится возможность стать важным субъектов мировой системы безопасности. Шанс обеспечит политическое равенство. На Западе должны объяснить КНР разницу между торговлей с Россией и западным миром.