Китай не позволит РФ проиграть в войне, у него своя выгода от этого - Жданов

Жданов считает, что Китай не будет мешать Украине выходить на побережье Азовского моря.

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Китай не позволит РФ проиграть в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Китай будет делать все, чтобы не позволить российскому диктатору Владимиру Путину проиграть в войне. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В то же время, по мнению Жданова, Китаю выгодно то, что РФ сейчас воюет и ослабляет свой военный потенциал.

"Главное, что будет делать китайский лидер – он не будет позволять Путину проиграть в войне, но при этом позволит Украине нанести России достаточное поражение, чтобы максимально ослабить военный потенциал РФ. Но проиграть он не даст", - говорит Жданов. видео дня

Он не исключает, что Китай не будет мешать украинским военным выйти на побережье Азовского моря и вернутся на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Если мы аннулируем сухопутный коридор в Крым, это будет возвращением к тем позициям. И тогда получится, что вся эта прогулка российских войск никому не была нужна. Это просто море пролитой крови. Мы вернёмся к исходным позициям", - считает Жданов.

В то же время он не исключает, что Пекин может признать Крым "российским".

"Если Китай скажет, что Крым когда-то был российским, или скажет, что он настаивает на переговорах, и это будет компромиссом Пекина и Вашингтона, – что тогда? Мы останемся у разбитого корыта" - говорит Жданов.

Однако стоит отметить, что у России уже нет военного потенциала и ей уже нечем хвастаться. Единственной угрозой остается ядерное оружие РФ. Чтобы взять под контроль это оружие, нужно спровоцировать Путина на его применение. Лишь после этого будут основания, чтобы ввести международных наблюдателей и взять под контроль ядерку в РФ, говорит Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что северокорейский Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным . После встречи двух диктаторов Ким Чен Ын заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Было лишь вопросом времени выход сотрудничества КНДР и России в публичную плоскость. Еще в ноябре США сообщали, что Пхеньян обеспечивал российских оккупантов.

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