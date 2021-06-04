Кива с матом "наехал" на Зеленского из-за санкций против Беларуси и предупредил об ударе

Илья Кива жестко высказался о санкциях Украины против Беларуси / УНИАН

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива с матом "наехал" на президента Владимира Зеленского из-за санкций против Беларуси, введенных после истории с "угоном" самолета и задержанием белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Нардеп в своем Telegram-канале назвал Беларусь братской страной и утверждал, что введенные ограничительные меры, в первую очередь, ударят по самому украинскому государству.

Кива также написал, что Протасевич уважает самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

"Вопрос к Зеленскому: на х*я ты против братской Республики Беларусь санкции ввел, которые, в первую очередь, ударят по Украине?..", – говорится в сообщении Кивы.

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Почему отношения Украины и Беларуси испортились – что нужно знать

Наша страна и ряд западных государств считают незаконными выборы в Беларуси, которые состоялись летом прошлого года. Александр Лукашенко по результатам избирательной гонки "нарисовали" победу с огромным отрывом.

Оппозиционные силы выступили против Лукашенко. Лидером объединенной оппозиции страны стала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Оппозиция организовала масштабные акции протеста, с протестующими жестоко расправлялись силовики. СМИ писали о большом количестве жертв и пострадавших.

Информацию о шагах оппозиции, ее сторонников, а также о незаконных действиях Лукашенко и его сторонников публиковал оппозиционный Telegram-канал Nexta, который основал Роман Протасевич.

Позже Тихановской и Протасевичу пришлось покинуть Беларусь, их разыскивают власти.

В конце мая президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым было предусмотрено применение санкций против ряда белорусских компаний и СМИ. Ограничительные меры введены на три года.

В последние дни мая самолет, на борту которого находился Протасевич, совершил вынужденную посадку в Минске. Блогера задержали силовики, ему грозит смертная казнь. СМИ писали, что его подвергли пыткам.

Украина и ряд западных государств решили прекратить авиасообщение с Беларусью.

Белорусская сторона ответила на ограничительные меры со стороны Киева – ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. В частности, санкции коснулись кондитерских изделий и пива.