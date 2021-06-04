УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кива с матом "наехал" на Зеленского из-за санкций против Беларуси и предупредил об ударе

4 июня 2021, 08:20

Нардеп от ОПЗЖ набросился на президента и применил "совковую" риторику.

Кива жестко высказался о санкциях Украины против Беларуси
Илья Кива жестко высказался о санкциях Украины против Беларуси / УНИАН

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива с матом "наехал" на президента Владимира Зеленского из-за санкций против Беларуси, введенных после истории с "угоном" самолета и задержанием белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Нардеп в своем Telegram-канале назвал Беларусь братской страной и утверждал, что введенные ограничительные меры, в первую очередь, ударят по самому украинскому государству.

Кива также написал, что Протасевич уважает самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

"Вопрос к Зеленскому: на х*я ты против братской Республики Беларусь санкции ввел, которые, в первую очередь, ударят по Украине?..", – говорится в сообщении Кивы.

/ Скриншот

Почему отношения Украины и Беларуси испортились – что нужно знать

Наша страна и ряд западных государств считают незаконными выборы в Беларуси, которые состоялись летом прошлого года. Александр Лукашенко по результатам избирательной гонки "нарисовали" победу с огромным отрывом.

Оппозиционные силы выступили против Лукашенко. Лидером объединенной оппозиции страны стала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Оппозиция организовала масштабные акции протеста, с протестующими жестоко расправлялись силовики. СМИ писали о большом количестве жертв и пострадавших.

Информацию о шагах оппозиции, ее сторонников, а также о незаконных действиях Лукашенко и его сторонников публиковал оппозиционный Telegram-канал Nexta, который основал Роман Протасевич.

Позже Тихановской и Протасевичу пришлось покинуть Беларусь, их разыскивают власти.

В конце мая президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым было предусмотрено применение санкций против ряда белорусских компаний и СМИ. Ограничительные меры введены на три года.

В последние дни мая самолет, на борту которого находился Протасевич, совершил вынужденную посадку в Минске. Блогера задержали силовики, ему грозит смертная казнь. СМИ писали, что его подвергли пыткам.

Украина и ряд западных государств решили прекратить авиасообщение с Беларусью.

Белорусская сторона ответила на ограничительные меры со стороны Киева – ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. В частности, санкции коснулись кондитерских изделий и пива.

Александр Лукашенко Роман Протасевич Илья Кива Санкции против Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Кива с матом "наехал" на Зеленского из-за санкций против Беларуси и предупредил об ударе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко ШанельВ моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель Поздравления с первым днем лета – открытки текстыПоздравления с первым днем лета – открытки тексты Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчаткиЧетыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди ДиВ моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди Будет решаться судьба: гороскоп для Рыб на июнь 2021Будет решаться судьба: гороскоп для Рыб на июнь 2021

Последние новости

08:21

Атака коронавируса: в Минздраве раскрыли данные по заражениям и смертям

08:20

Кива с матом "наехал" на Зеленского из-за санкций против Беларуси и предупредил об ударе Видео

08:05

Новая зрада: Тупицкого обвинили в поездках в захваченный Крым Видео

07:45

Водная проблема Крыма: астролог рассказал, превратится ли полуостров в пустыню

07:42

В США дали печальный прогноз для Украины в случае войны с РФ Видео

Реклама
07:36

Гороскоп на 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

07:08

Смертельное поражение Путина: Каспаров объяснил, что заставит РФ уйти с Донбасса Видео

07:03

Лето заблудилось: украинцев предупредили о новом ударе холода и назвали сроки Видео

06:40

"Лайт-версия": анализ законопроекта о "реестровых олигархах" мнение

06:34

Рак простаты: как скорость потока может указывать на заболевание Видео

06:29

В Слуге народа ответили Беларуси по Крыму и пригрозили Минску ударом Видео

06:05

Воля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт Медведчука

06:01

Кравчук сделал заявление о Донбассе и призвал решить вопрос с ОПЗЖ Видео

05:31

Самый полезный завтрак в мире: простой и вкусный рецепт Видео

05:03

С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони

04:23

Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Видео

03:51

Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

03:08

Украинская актриса обнажила аппетитные ягодицы на жарком пляже

02:14

Синяки и следы удушения: родители Протасевича объяснили, что не так с "признанием" Видео

01:50

Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

Реклама
00:51

Как увлажнять свой организм на протяжении дня: названы способы Видео

00:35

Протасевич показал "следы пыток на руках" и заплакал во время интервью Видео

00:34

Звезда Playboy деловито показала грудь на обольстительных фото

03 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, какая мука самая полезная Видео

23:19

В Хмельницкой области мужчина зверски убил жену в день ее рождения Видео

22:58

Украинцы могут запросто остаться без черешни: агроном назвала причину Видео

22:55

Украина красиво обыграла Северную Ирландию перед Евро-2020 Фото Видео

22:21

Зеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

21:56

Как правильно мыть клубнику: три секретных способа Видео

21:52

Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь Видео

21:40

Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования Видео

21:37

У Лаврова разразились резким заявлением в адрес США из-за хакерской атаки на JBS Видео

21:34

Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Видео

21:06

Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера

21:03

Мощное потепление ворвется в Украину: названа дата Видео

20:51

Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу Видео

20:35

Twitter запустил Twitter Blue – платную подписку на особые функции соцсети Фото

20:27

В Украине открылись новые центры вакцинации: где и когда можно сделать укол

20:26

Бил кулаками по голове и вскоре задушил 11-месячного сына: отцу-убийце вынесли жесткий приговор Видео

19:58

"О Боже, я женюсь на нем": Рикки Мартин поведал о первой встрече со своим мужем

Реклама
19:57

Украинскому "совку" пора прощаться с мечтами о "порядке, как у Лукашенко" мнение

19:44

5 вещей, которые нельзя хранить в доме Видео

19:31

"Они уже близко": игроки в Fortnite стали жертвами НЛО Видео

19:26

Тюрьма за ложь в декларациях: Зеленский объявил о блокаде принятого Радой законопроекта Видео

19:21

Зарплаты в Украине пересчитают: названы даты и новые суммы Видео

19:09

Гибель школьника на экскурсии: убитая горем мать показала последнее фото сына Видео

18:43

Организаторы E3 2021 показали полное расписание конференций выставки Видео

18:40

Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"

18:36

В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония Видео

18:27

Украина готова ослабить карантин: в Раде сделали заявление о третьей волне COVID-19 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять