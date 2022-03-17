Когда закончится война в Украине: российский социолог рассказал, что остановит Путина

Покорение украинского государства является идеей-фикс для Путина, считает эксперт.
Агрессия президента РФ Владимира Путина против Украины прекратится только тогда, когда российские войска разгромят на украинской территории.
Все промежуточные варианты со временем приведут к новому военному обострению, считает российский социолог Игорь Эйдман Facebook.
"Путинская агрессия прекратится только, когда… российские войска будут разгромлены и побегут в панике из Украины…", - пишет эксперт.
Эйдман подчеркнул, что для нынешнего главы России покорение украинского государства является идеей-фикс, и он от нее не откажется, пока находится у власти.
"Начались "сливы" о том, что переговоры России и Украины близки к успеху, а Путин при определенных условиях якобы готов вывести войска вторжения. Как говорил классик - не верю…", - добавил социолог.
Такой "слив" осуществлен, чтобы Кремль выиграл время и усилил свои позиции, считает Эйдман.
Читайте такжеКто заменит Путина: британский таблоид назвал три явных кандидатаПереговоры с Украиной он назвал тактической уловкой, которая направленна на срыв очередных поставок Киеву вооружения, поскольку "скоро мир".
"…Я думаю, что неслучайно путинская делегация - очень низкого уровня, от ее обещаний всегда можно будет легко отказаться…", - поделился мнением социолог.
Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
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