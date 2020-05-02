Топ-чиновник Житомирской ОГА подцепил уханьскую хворь

Сергей Крамаренко заболел коронавирусом / facebook

Жуткий китайский вирус подцепил заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко.

Об этом чиновник рассказал на своей странице в Facebook и сообщил, что в пятницу он получил подтверждение из областного лабораторного центра.

Сейчас Крамаренко находится на самоизоляции. Никаких симптомов болезни у него пока нет.

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Кроме того, он добавил, что у всех лиц, с которыми он контактировал, в ближайшее время возьмут анализ и проведут лабораторное исследование на наличие коронавирусной инфекции. При этом он сообщил, что его контактные лица уже уведомлены и находятся на самоизоляции.

Пока неизвестно, есть ли среди них руководство области.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, по состоянию на утро субботы, 2 мая, коронавирус в Украине поставил новый антирекорд – преодолел психологическую отметку в 11 тысяч человек. В нашей стране лабораторно подтвердили 11 411 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки заразу нашли еще у 550 человек, жертв стало на семь человек больше, а количество выздоровевших возросло на 85 человек.

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине начнут смягчать с 11 мая, заверил министр здравоохранения Максим Степанов. По словам главы МОЗ, ситуация вокруг коронавируса в Украине позволяет вводить смягчения в карантинные меры.