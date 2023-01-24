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"Воровали по-крупному": уволенные чиновники замешаны в коррупционных схемах – Загородний

24 января 2023, 20:33
Политолог уверяет, что некоторые украинские чиновники во время войны якобы начали "воровать деньги в огромных масштабах".
Офис президента, Тарас Загородний
Тарас Загородний назвал причину отставок чиновников / коллаж фото УНИАН

В Украине произошли кадровые чистки. Большинство из них связаны со свежими коррупционными махинациями. Об этом заявил политолог Тарас Загородний, сообщает 24 канал.

"Надеюсь, что власть наконец начинает смотреть, что действительно происходит на внутреннем фронте. Если армия наша работает уже по заданным стандартам, то другие структуры тоже должны это делать", - сказал Загородний.

Он убежден, что в первые месяцы войны чиновники "испугались", а теперь успокоились "и собираются воровать уже во время войны".

"Воруют в таких масштабах, как будто в стране ничего не происходит", - добавил политолог.

Загородний считает, что западные партнеры начали ставить вопросы правительству о том, действительно ли переданные Украине деньги не разворовывают. Теперь СБУ активно ищет врагов внутри страны.

Отставки в высших эшелонах украинской власти

В Сети накануне появилась информация о том, что заявление об увольнении с должности написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На его должность якобы планируют назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу. Также утверждалось, что в отставку подадут и главы ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил информацию о кадровых изменениях. И также анонсировал новые отставки.

Утром 24 января указ об отставке Кирилла Тимошенко был опубликован на сайте президента.

В тот же день Кабмин принял решение об увольнении 5 глав ОВА (Сумской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей), а также 4 заместителей министров.

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