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"Полный бред": Резников оправдал Минобороны после громкого скандала с ценами на продукты для ВСУ

23 января 2023, 17:36
В министерстве объяснили, почему в контракте были настолько завышены цены на продукты.
Резников, продукты
Резников отреагировал на скандал с ценами на продукты для ВСУ / Коллаж фото УНИАН, pixabay

Министерство обороны Украины попало в громкий скандал из-за цен на продукты для украинских военных. Оказалось, что ведомство якобы покупает продукты по завышенным ценам. Однако министр обороны Украины Алексей Резников назвал это полным бредом и искусственной атакой с целью манипуляции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он убежден, что эту информацию начали распространять, чтобы помешать выделению помощи Украине в рамках "Рамштайна", ведь этот скандал возник накануне заседания.

"Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку ... Публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до Рамштайна, именно когда шло уточнение договоренностей", - отметил Резников.

Резников уверяет, что "завышенные" цены на самом деле оказались обычной ошибкой. Журналисты, которые публиковали информацию о ценах, сравнивали их, например, с десятком яиц или бутылкой или банкой другого продукта. Оказалось, что цена была указана не за штуку, а за килограмм продукта.

"В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн. за штуку. На чем построили теорию заговора. На самом деле это - обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик ... Если смотреть совсем формально, исправляя эту ошибку, мы повышаем цену на яйца в десять раз – с 17 грн. до 170 кг, с 0,85 грн. за штуку до 8,5 грн. за штуку или 85 грн. за десяток. По состоянию на сейчас по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах доказанных параметров государственного бюджета и тому подобное. После чего документы будут зарегистрированы в Госказначействе. То есть де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Ни копейки по нему не потрачено", - пояснил Резников.

Он добавил, что в настоящее время Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками, которые обязались доставлять продукты для военных в любой уголок Украины. Сейчас стоимость услуги обеспечения питания одного военного составляет 145,8 грн.

Резников обратил внимание на то, что Минобороны будет проводить расследование, ведь тот, кто передал контракт для обнародования, "совершил служебное преступление".

"Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены соответствующие материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы. Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, самой очевидной целью выглядит попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже - не просто служебное преступление", - отметил Резников.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводит в заблуждение.

Другие новости:

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