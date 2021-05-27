Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу / УНИАН

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который ранее поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске, назвал две страны, куда можно перенести переговоры по Донбассу.

Он считает, что новая страна-площадка должна быть нейтральной. Поэтому лучше всего подойдут Швейцария или Финляндия.

В комментарии Суспильному Кравчук заявил, Минск более не подходит для переговоров, так как режим Александра Лукашенко в Беларуси окончательно скомпрометировал себя.

Он уточнил, что если у России есть свои предложения – то Киев готов их обсудить. Кравчук подчеркнул, что решение должно общим, а не решение одной Украины.

Ранее Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу. Киеву не нужно переносить переговоры по Донбассу, считает Лукашенко.

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