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Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу

27 мая 2021, 15:51

Он уточнил, что если у России есть свои предложения – то Киев готов их обсудить.

Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу
Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу / УНИАН

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который ранее поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске, назвал две страны, куда можно перенести переговоры по Донбассу.

Он считает, что новая страна-площадка должна быть нейтральной. Поэтому лучше всего подойдут Швейцария или Финляндия.

В комментарии Суспильному Кравчук заявил, Минск более не подходит для переговоров, так как режим Александра Лукашенко в Беларуси окончательно скомпрометировал себя.

Он уточнил, что если у России есть свои предложения – то Киев готов их обсудить. Кравчук подчеркнул, что решение должно общим, а не решение одной Украины.

Ранее Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу. Киеву не нужно переносить переговоры по Донбассу, считает Лукашенко.

Отказ от Минска: в чем причина

  • Украина и ряд стран Запада не признала результаты президентских выборов в Беларуси, которые прошли летом 2020 года. В результате избирательной гонки Александр Лукашенко якобы выиграл с огромным отрывом, однако оппозиционные силы так не считают.
  • Некоторые оппозиционеры вынужденно покинули Беларусь, в частности, основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.
  • В конце мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находился Протасевич. Оппозиционера задержали белорусские силовики. Задержанному в стране грозит смертная казнь.
  • Ряд западных стран, в том числе и Украина, назвали незаконными действия белорусской стороны и решили прекратить авиасообщение с Беларусью.

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