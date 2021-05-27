Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу

Он уточнил, что если у России есть свои предложения – то Киев готов их обсудить.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который ранее поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске, назвал две страны, куда можно перенести переговоры по Донбассу.
Он считает, что новая страна-площадка должна быть нейтральной. Поэтому лучше всего подойдут Швейцария или Финляндия.
В комментарии Суспильному Кравчук заявил, Минск более не подходит для переговоров, так как режим Александра Лукашенко в Беларуси окончательно скомпрометировал себя.
Он уточнил, что если у России есть свои предложения – то Киев готов их обсудить. Кравчук подчеркнул, что решение должно общим, а не решение одной Украины.
Ранее Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу. Киеву не нужно переносить переговоры по Донбассу, считает Лукашенко.
Отказ от Минска: в чем причина
- Украина и ряд стран Запада не признала результаты президентских выборов в Беларуси, которые прошли летом 2020 года. В результате избирательной гонки Александр Лукашенко якобы выиграл с огромным отрывом, однако оппозиционные силы так не считают.
- Некоторые оппозиционеры вынужденно покинули Беларусь, в частности, основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.
- В конце мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находился Протасевич. Оппозиционера задержали белорусские силовики. Задержанному в стране грозит смертная казнь.
- Ряд западных стран, в том числе и Украина, назвали незаконными действия белорусской стороны и решили прекратить авиасообщение с Беларусью.