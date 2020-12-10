Кравчук объяснил, почему Россия проигрывает битву за Армению, Беларусь и Азербайджан

Россия уже фактически потеряла Армению, которая обиделась на Москву из-за Карабаха - Кравчук / Главред

Россия блокирует процесс установления мира на Донбассе, так как Москва ставит перед собой задачу руководить ситуацией на всех территориях бывших советских республик. Однако она уже проигрывает по ряду направлений, так как события пошли по сценарию, которого в Кремле не ожидали.

Как заявил глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в интервью изданию Liga.net, для России стали неожиданными военная поддержка Турцией Азербайджана, победа Майи Санду на президентских выборах в Молдове, а также ситуация с кризисом режима Лукашенко в Беларуси. Москва проигрывает по этим направлениям.

Более того, утратив влияние на Украину и Грузию, россияне в шаге от потери Армении, которая без поддержки РФ капитулировала в нагорно-карабахском конфликте.

"Украина – само собой, Грузия – само собой. Армения фактически утеряна, потому что армяне обиделись на Москву, она не помогла им решить вопрос Карабаха", - сказал переговорщик.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявление об уступках России

Также политик добавил, что кризис системы, на базе которой Россия пытается выстроить свое лидерство, "трещит по швам". Москва стремится удержать постсоветские государства, в том числе и Украину.

"Она не ставит себе задачу уйти из Украины. Она ставит задачу присутствовать в Украине. Если не прямо и непосредственно самой, хотя на Донбассе ее видим, то руками ОРДЛО. Этого она и надеется достичь", - подчеркнул первый украинский президент Леонид Кравчук.

Война России и Украины на Донбассе