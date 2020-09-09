Кравчук поведал, кто будет инспектировать позиции ООС возле Шумов

Кравчук рассказал о совместных инспекциях в районе поселка Шумы / УНИАН

Глава делегации ТКГ в Миске Леонид Кравчук сообщил, что инспектирование украинских позиций вблизи Шумов состоится завтра, 10 сентября. Участвовать в инспектировании будут представители Украины, ОБСЕ и боевики.

Об этом Кравчук рассказал в комментарии ТСН.

По его словам, инспектировать позиции ООС будет украинская сторона в рамках Специального центра по координации и контролю, координатор ОБСЕ Хайди Грау и боевики с оккупированной территории Донецкой области.

Однако, Кравчук не считает, что это решение является формализацией боевиков так называемой "ДНР" и оккупированных территории Донецкой области, поскольку инспекция будет происходить при участии представительницы ОБСЕ.