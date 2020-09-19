Кравчук пояснил, из-за чего заблокирован обмен пленными

Кравчук рассказал, почему заблокирован обмен пленными / УНИАН

Россия и подконтрольные ей боевики ОРДЛО нагло блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты требуют изменить постановление Рады о местных выборах в Украине.

Об этом в интервью Стране заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, на прошлом заседании ТКГ украинская сторона подала свой список на обмен и попросила список в другой стороны. Российская сторона заявила, что подавать список на обмен не будет, пока не изменят постановление о выборах.

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"Это означает, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Рады о проведении выборов в соответствие с международными документами, чтобы мы не говорили - Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", - пояснил Кравчук.

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