УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кравчук раскрыл детали провала участия США в переговорах по Донбассу

27 марта 2021, 19:29
Прослушать новость
Остановить

США подключились к переговорному процессу по Донбассу сразу после начала войны на востоке Украины, сказал Леонид Кравчук.

Кравчук
У Вашингтона нет официальной позиции относительно участия США в переговорах по Донбассу – Кравчук / УНИАН

Киев поддерживает участие США в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. В начале войны в Женеве прошла встреча представителей Вашингтона, Берлина, Парижа, Украины и Москвы по ситуации на востоке страны. Однако России удалось убедить Европу в том, что переговорный процесс должен пройти в Минске и без участия Штатов. Американцы вышли из переговоров по предложению Европы и Украины, сказал в интервью телеканалу Дом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В частности, он рассказал, что как только началась война, в Женеве встретились нынешние участники переговоров, страны нормандского формата, а также представители США. Но российскому президенту Владимиру Путину и другим удалось убедить Европу в том, что переговорный процесс должен продолжиться не в Женеве, а в Минске. И без участия США. Президент Украины Петр Порошенко согласился с такой инициативой.Читайте такжеВ США объяснили, как Вашингтон намерен остановить РФ на Донбассе

"Когда начиналась война на Донбассе, в Женеве встретились представители Германии, Франции, России, Украины и Соединённых Штатов Америки. Но почему-то Путину и другим удалось убедить Европу, и с этим согласился президент Украины господин Порошенко, что мы можем решить этот вопрос не в Женеве, а перенести его в Минск, и без участия США", - утверждает политик.

По его словам, представители США, таким образом, уже были в переговорном процессе по Донбассу, однако вышли из него по инициативе Европы и Украины.

"Я в это время был в командировке в Польше, в Нью-Йорке, я получал много вопросов: зачем вы это делаете, это ведь не приведёт к успеху! Но не послушали тогда здравого совета. Таким образом, США уже были в переговорном формате, но вышли из него по предложению Европы и Украины. Поэтому сейчас говорить, что этот вопрос впервые ставится — нет. Мы просто хотели бы возвратиться к тому, с чего начинали", - сказал Кравчук.Читайте такжеВ США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФ

Также он добавил, что сегодня участие американских представителей в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе под вопросом. Позиции Вашингтона по данной инициативе сейчас пока нет.

"Но будет ли участие США в переговорном процессе, сегодня мне сказать трудно. Потому что, во-первых, это должно быть общее решение, во-вторых, мы не знаем точно позиции США. Вот когда она будет объявлена, и когда Украина официально обратиться с просьбой, думаю, тогда можно будет отвечать и на этот очень важный для нас вопрос", - подчеркнул Леонид Кравчук.

США и война на Донбассе

новости США нормандский формат Женевские договоренности Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук раскрыл детали провала участия США в переговорах по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Назван самый скоростной способ сбросить 20 килограммНазван самый скоростной способ сбросить 20 килограмм Шмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июняШмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушкиГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушки

Последние новости

08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
Реклама
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
Реклама
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять