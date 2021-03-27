Кравчук раскрыл детали провала участия США в переговорах по Донбассу

У Вашингтона нет официальной позиции относительно участия США в переговорах по Донбассу – Кравчук / УНИАН

Киев поддерживает участие США в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. В начале войны в Женеве прошла встреча представителей Вашингтона, Берлина, Парижа, Украины и Москвы по ситуации на востоке страны. Однако России удалось убедить Европу в том, что переговорный процесс должен пройти в Минске и без участия Штатов. Американцы вышли из переговоров по предложению Европы и Украины, сказал в интервью телеканалу Дом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В частности, он рассказал, что как только началась война, в Женеве встретились нынешние участники переговоров, страны нормандского формата, а также представители США. Но российскому президенту Владимиру Путину и другим удалось убедить Европу в том, что переговорный процесс должен продолжиться не в Женеве, а в Минске. И без участия США. Президент Украины Петр Порошенко согласился с такой инициативой.Читайте такжеВ США объяснили, как Вашингтон намерен остановить РФ на Донбассе

"Когда начиналась война на Донбассе, в Женеве встретились представители Германии, Франции, России, Украины и Соединённых Штатов Америки. Но почему-то Путину и другим удалось убедить Европу, и с этим согласился президент Украины господин Порошенко, что мы можем решить этот вопрос не в Женеве, а перенести его в Минск, и без участия США", - утверждает политик.

По его словам, представители США, таким образом, уже были в переговорном процессе по Донбассу, однако вышли из него по инициативе Европы и Украины.

"Я в это время был в командировке в Польше, в Нью-Йорке, я получал много вопросов: зачем вы это делаете, это ведь не приведёт к успеху! Но не послушали тогда здравого совета. Таким образом, США уже были в переговорном формате, но вышли из него по предложению Европы и Украины. Поэтому сейчас говорить, что этот вопрос впервые ставится — нет. Мы просто хотели бы возвратиться к тому, с чего начинали", - сказал Кравчук.Читайте такжеВ США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФ

Также он добавил, что сегодня участие американских представителей в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе под вопросом. Позиции Вашингтона по данной инициативе сейчас пока нет.

"Но будет ли участие США в переговорном процессе, сегодня мне сказать трудно. Потому что, во-первых, это должно быть общее решение, во-вторых, мы не знаем точно позиции США. Вот когда она будет объявлена, и когда Украина официально обратиться с просьбой, думаю, тогда можно будет отвечать и на этот очень важный для нас вопрос", - подчеркнул Леонид Кравчук.

США и война на Донбассе