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Кравчук рассказал, кто может исключить Фокина из ТКГ по Донбассу

2 сентября 2020, 15:16

Витольд Фокин принял участие в заседании ТКГ по Донбассу, которое состоялось в среду, 2 сентября.

Кравчук
Уволить Фокина может только Зеленский - Кравчук / УНИАН

В делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе решили обсудить резонансную ситуацию, связанную с заявлениями Витольда Фокина. На данный момент известно, что Фокина в отставку отправлять не будут – такое решение может принять только президент Украины Владимир Зеленский.

По информации источников издания РБК-Украина в украинской переговорной группе, в среду, 2 сентября, прошло заседание делегации. Однако вопрос отставки Фокина, который присутствовал в ходе встречи, на повестку дня вынесен не был.

"Этот вопрос не обсуждался. Но договорились собраться вместе и вообще поговорить о том, кто как видит спорные вопросы", - отмечается в сообщении.

При этом в эфире телеканала Эспрессо председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук подтвердил информацию, что переговорщики намерены провести встречу, в рамках которой обсудят все проблемные моменты. Что касается увольнения Фокина, в отставку его может отправить только Зеленский.Читайте также"Сторонники войны бесятся": Фокин обвинил в критике "засланных казачков" во власти

"Этот вопрос (отставка Фокина) не главы украинской делегации. Я не предлагал и не утверждал Витольда Фокина. Это решение главы государства", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, заявление замглавы ТКГ по Донбассу Витольда Фокина о том, что Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей, а также обеспечить амнистию всем участникам вооруженного конфликта на востоке страны, спровоцировало резонанс.

Его позицию подвергли жесткой критике политики и чиновники, после чего у Зеленского подчеркнули, что слова Фокина – его личная точка зрения, не отражающая политических воззрений официального Киева.

новости Украины Донбасс ТКГ Витольд Фокин Леонид Кравчук Владимир Зеленский
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