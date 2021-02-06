Кравчук рассказал о позиции команды Байдена относительно войны на Донбассе / УНИАН

Администрация президента США Джо Байдена имеет четкую позицию относительно того, кто виноват в войне на Донбассе, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

"Я за последний месяц девять часов по Skype общался с разными политическими деятелями и послами Соединенных Штатов. Делаю вывод, что они знают очень глубоко, что происходит в Украине, в России, каковы причины и кто виноват в том, что сегодня у нас война на Донбассе", – сказал Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Первый президент подчеркнул, что четкая и понятная позиция по отношению к любому вопросу особенно есть у команды президента Джо Байдена.

Заявления Кравчука по Донбассу и Крыму – о чем сообщалось ранее: