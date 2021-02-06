Кравчук рассказал о позиции команды Байдена относительно войны на Донбассе

В администрации Байдена знают очень глубоко, что происходит и в Украине, и в России, убежден Кравчук.
Администрация президента США Джо Байдена имеет четкую позицию относительно того, кто виноват в войне на Донбассе, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.
"Я за последний месяц девять часов по Skype общался с разными политическими деятелями и послами Соединенных Штатов. Делаю вывод, что они знают очень глубоко, что происходит в Украине, в России, каковы причины и кто виноват в том, что сегодня у нас война на Донбассе", – сказал Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Первый президент подчеркнул, что четкая и понятная позиция по отношению к любому вопросу особенно есть у команды президента Джо Байдена.
Заявления Кравчука по Донбассу и Крыму – о чем сообщалось ранее:
- 14 января глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина и международное сообщество не намерены мириться с захватом Россией полуострова Крым. Россию следует привлечь к ответственности за аннексию украинской территории.
- 21 января Леонид Кравчук заявил, что на данный момент Украина не готова к проведению освободительной военной операции на Донбассе. Конфликт можно решить исключительно политическим путем. Россия должна ответить за свои действия против украинского государства.
- 21 января Леонид Кравчук заявил, что Россия блокирует процесс урегулирования конфликта и пытается наделить представителей "ЛДНР" статусом самостоятельных участников дискуссии.
- 31 января Леонид Кравчук заявил, что ситуация на Донбассе обостряется.
- 31 января первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.
Автор: Адриана Бубновская