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Кравчук сделал заявление о Донбассе и призвал решить вопрос с ОПЗЖ

4 июня 2021, 06:01
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В Верховной Раде говорят вещи, которые можно трактовать как предательство Украины, считает Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук
Из Украины нужно "выжечь" пророссийскую оппозицию – Кравчук / УНИАН

Для того, чтобы установить мир на Донбассе и вернуть в Украину все оккупированные территории, следует запустить процесс объединения всех политических сил для единой цели. При этом нужно решить вопрос с партией ОПЗЖ, которая работает в интересах Москвы. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по отношению к установлению мира на Донбассе, и целью будет возврат всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

При этом он также считает, что в отличие от других государств, среди оппозиции в стране есть предатели. По словам политика, Киеву следует решить вопрос с партией Оппозиционная платформа – За жизнь, которая строит "российскую Украину", регулярно консультируясь с Москвой.Читайте такжеЗеленский запустил процесс "мирного урегулирования конфликта на Донбассе"

"Приведу пример. В Польше есть оппозиция? Есть. Но скажите, пожалуйста, польская оппозиция ездит в Германию или Украину консультироваться, как строить Польшу? А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе своей пресс-конференции сказал, что Офис президента и Кремль уже ведут переговоры по организации встречи с главой России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт диалога с ОП по данному вопросу. Переговоры ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. Однако в Кремле не уверены, что встреча Путина и Зеленского все-таки состоится.

Президент Зеленский считает, что для урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Киеву нужно работать на трех направлениях: переговоры в нормандском формате, диалог с Путиным и подключение к дискуссии Вашингтона.

Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович считает, что Зеленский и Путин могут договориться по ряду важных вопросов относительно конфликта на Донбассе, однако проблему "ДНР" и "ЛНР" решить будет очень сложно.

Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса ОПЗЖ
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